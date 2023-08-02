«Поняла, как жить дальше»: программа «Незаурядные дети» меняет жизнь особенных детей и их родителей в Хабаровске Фото: Дарина КАБЕЛЮК

Региональный ресурсный центр (РРЦ РАС ТМНР) был создан в Хабаровске 11 лет назад краевым министерством образования и науки с целью сопровождения семей, воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра и тяжелыми множественными нарушениями развития. За все время работы центра помощь оказали более 850 детям с расстройствами аутистического спектра (РАС) и тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР). Педагоги-психологи провели более 35 тысяч консультаций и занятий с родителями, разработали и реализовали около 20 различных учебных и коррекционных программ, таких как: «Диагностика», «Ранний старт», «Помощь через расстояние», «Идем вместе в будущее» и других, направленных на создание специального образовательного пространства для особенных детей, на их социальную адаптацию и интеграцию в общество.

НЕЗАУРЯДНЫЕ ДЕТИ - ЭТО…

Одним из основных направлений на учебном маршруте центра стала программа «Незаурядные дети». Ее главная цель - разработать модель коррекции поведенческих нарушений и адаптации детей с аутизмом в условиях пребывания малой группы и возможность ее внедрения в дошкольные образовательные организации Хабаровского края. В рамках программы была набрана группа детей с РАС и ТМНР дошкольного возраста (восемь человек от 3 до 5 лет), с режимом посещения пять дней в неделю по два часа. Все дети, участвующие в программе, ранее прошли психолого-педагогическое обследование по программе «Ранний старт», где был выявлен актуальный уровень развития ребенка и особые образовательные потребности.

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ

В рамках «Незаурядных детей» было проведено наблюдение развития коммуникативной и социальной сферы детей. По результатам, используя различные методики, команда специалистов РРЦ (педагог-психолог, учитель-логопед, тьютор), реализовала все этапы программы успешно. Дети познакомились друг с другом, научились совместным активным играм, стали легче преодолевать бытовые трудности. У ребят улучшилась ориентация в пространстве, снизилась тревожность и постепенно стали выстраиваться гармоничные отношения со сверстниками.

В это же время, по традиции центра, проходила программа «Школа для родителей». В 2020 году программа «Школа для родителей» победила в V Всероссийском конкурсе центров и программ родительского просвещения и с тех пор регулярно реализуется в условиях организации. Она включает в себя ежедневные двухчасовые встречи с родителями на протяжении пяти недель. Занятия проводятся в форме лекций, мастер-классов и тренингов. Во время школы специалисты объясняют родителям, как стоит строить коммуникацию со своими детьми, как структурировать время и пространство вокруг ребенка и как организовывать маршрут его жизни.

- Четыре года воспитывая ребенка с этой особенностью, я наконец поняла, как жить дальше. Огромнейшее спасибо специалистам за их вклад в ребенка, я вижу колоссальную разницу «до» и «после». До «Школы для родителей» в голове была каша, мы метались, не знали, куда идти, что нужно делать в таких случаях. На сегодняшний день благодаря ресурсному центру я четко понимаю, как воспитывать и обучать ребенка, как жить дальше, в какую дверь стучать и куда обращаться с запросами. Очень полезная программа. Не жалеем ни времени, ни сил, только учите нас, пожалуйста. Больше учиться не у кого, - обращается к команде РРЦ РАС ТМНР Виолетта, мама участницы программы «Незаурядные дети».

ИТОГОВАЯ ВСТРЕЧА

На итоговой встрече команда РРЦ представила организационные и содержательные аспекты и результаты программы специалистам городского управления образования, курирующим коррекционную и методическую работу со специалистами дошкольных учреждений. Они отметили практическую значимость программы и выразили слова поддержки внедрению модели в дошкольные образовательные учреждения Хабаровского края.

- Следующий набор в программу «Незаурядные дети» планируется на осень этого года. Мы рады быть проводниками для новых участников программы «Незаурядные дети. РАСписная осень», ожидаем наполненную интересную творческую работу в одной большой команде, - сказала напутственное слово Наталья Евтеева, руководитель РРЦ РАС ТМНР.

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