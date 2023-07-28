«Говорите с ребенком чаще»: врач рассказала жителям Хабаровска, почему дети страдают депрессиями

Подростки своим поведением демонстративно привлекают внимание взрослых Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бешеный темп современной жизни порой осилить не могут не только взрослые, но и подростки. Усталость, нарушение сна, погоня за оценками, зубрежка и проблемы со сверстниками могут приводить к стрессам, а затяжной стресс – к самой настоящей депрессии. Родителям в такие моменты важно своевременно оказать помощь ребенку, найти причину стресса и попытаться ее исправить. Кроме того, с ребенком необходимо выстраивать честный и открытый диалог, доверительные отношения, тогда в сложных ситуациях разобраться будет куда проще. О том, как не проглядеть подростковые стресс и депрессию в эфире РАДИО КП (88,3 FM) рассказала Ольга Широнина, психолог кабинета медико-социальной помощи краевой психиатрической больницы.

ГОВОРИТЕ СО СВОИМ РЕБЕНКОМ ЧАЩЕ

Психолог не устает твердить одну непреложную истину - с ребенком нужно разговаривать! И как можно чаще. Выстроенные изначально доверительные отношения, способность не просто слушать подростка, но и слышать его, избавит от множества проблем. Насторожиться следует лишь тогда, когда поведение становится для чада нетипичным.

- Родители прекрасно знают своих детей и понимают, что они из себя представляют, какое у них поведение и вот любое кардинальное изменение в поведении должно насторожить родителей. Например, ребенок много гулял, а тут вдруг вообще перестал выходить на улицу, был хороший аппетит - и в миг перестал есть, а может до этого был хороший сон, но вдруг перестал спать нормально. Тут уже родитель должен поставить себе маячок и найти время побыть с ребенком, поговорить, но не так, что за делом каким то, а именно подумать, придумать, куда-то вместе сходить, спросить, что он хотел бы вместе поделать. Чтобы ребенок был в расслабленной обстановке, и вот тут попробовать поговорить, - рассказывает психолог.

Даже в момент пубертатного периода ребенок, пытающийся демонстрировать свою независимость от родителей, все равно в глубине души жаждет их внимания, сам того не осознавая. И вот тут родитель должен показать, как ему важно все, что происходит с взрослеющим ребенком.

- В пубертат дети склонны вербально отрицать важность родителей, ставить их в какие-то положения, что мнения их не интересны, но на самом деле ему это важно, но сложно просто самому себе признаться. Поэтому внимание родителей - это первая профилактика стрессов и суицидального поведения среди подростков.

КОГДА БИТЬ ТРЕВОГУ?

Понять, что ребенок испытывает стресс, не сложно, об этом свидетельствуют разные факторы: он больше спит, меньше ест, совсем пропадает аппетит, подросток становится апатичен и слаб, закрывается. Причины могут быть самыми разными, от буллинга в школе, и погони за хорошими отметками, до проблем на любовном фронте, с друзьями, родителями. Часто причиной становится именно усталость, тут родители могут полностью исправить ситуацию ,поговорив с ребенком.

В конце концов, можно устроить небольшой отдых – не гнать в школу дня три, дать выспаться и повалять дурака, предложить заняться чем-то увлекательным вместе. Если через короткий срок ребенок воспрянет, станет более активным, то стресс побежден. Если же апатия длится месяцами, тогда стоит реально бить тревогу – это первый вестник депрессии.

- Если ребенок месяц лежит, не хочет вставать, нет настроения, перестает мыться, мыть голову, следить за собой, не разговаривает, по ночам не спит, портится аппетит, тяжело ему становится общаться даже, то тут мы говорим о депрессии уже, и необходимо налаживать контакт.

К слову, ребенок в этот период может не видеть смысла ни в чем, ни в учебе, ни в увлечениях, ни даже в жизни. Если такое присутствует , то тут уже нужен специалист, а возможно и медикаментозное лечение.

ОТ ПРОСТОГО СТРЕССА ДО ТРАГЕДИИ

Подростки, столкнувшись с реальным миром, стараются к нему приспособиться. В моменты депрессии они могут вынашивать мысли о самом страшном исходе. Как правило – это крик о помощи, так они демонстрируют, что им необходимо внимание. Пытаясь навредить себе, они не осознают всей серьезности поступка, часто, до совершения ошибки, говорят о своем намерении, но их никто не слышит.

Родителям нужно быть всегда на чеку, вовремя отреагировать на подозрительные вещи, и помочь своему ребенку разобраться. Понять ,что назревает нечто страшное, можно по поведению, ребенок начинает раздавать свои вещи, просить прощение у кого-то, вести странные беседы. Важно не бояться задать прямой вопрос – «Ты не хочешь жить?!». Ответ однозначно будет прямым, и тогда с этим уже можно будет работать и что-то делать.

Тема подростковых стрессов и депрессий очень обширна, помимо усталости и бунта есть еще причины закрытия от мира. О проблемах с детьми можно поговорить по телефону доверия, обратиться за помощью могут и родители, и сами дети. Телефон: 84212307171.

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