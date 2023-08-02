«Я с детства жил театром»: два школьника из Хабаровского края стали студентами театральной школы Олега Табакова

Абитуриент школы из Комсомольска-на-Амуре Артур Баркевич. Фото: предоставлено героем публикации

Впервые в Хабаровске прошли прослушивания театральной школы Олега Табакова. Конкурсный отбор был организован при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева весной этого года. Около 60 юных актеров подали свои заявки на участие.

О ШКОЛЕ ТАБАКОВА

Московская театральная школа Олега Табакова считается единственным учебным заведением, в котором есть возможность получить высшее образование по специальности «Актерское искусство» при поступлении после девятого и десятого классов. Набор в школу проводится по регионам России раз в два года на основе творческих отборочных прослушиваний, со всей страны поступить на программу могут только 24 человека. Во время обучения дети круглосуточно проживают на территории школы-пансиона за счет федерального бюджета.

ЭТАПЫ ОТБОРА

Степану Смирнову из Хабаровска и Артуру Баркевичу из Комсомольска-на-Амуре выпала возможность жить и учиться в атмосфере творчества и театра. Ребята тщательно подготовили программу для выступления на конкурсном отборе и прошли все этапы, ведущие к поступлению. В самом начале пути парни выступили на региональных прослушиваниях, после которых они смогли пройти на следующий этап в онлайн-формате. Во время тура абитуриенты работали с педагогом-логопедом для исправления некоторых дефектов речи, составляли новую программу для конкурсного отбора и презентовали себя.

Каждый абитуриент проделал большую работу, чтобы стать частью школы. Фото: театральная Школа Олега Табакова

Далее ребят ждали московские испытания. Парням оплатили проезд до столицы и обратно, предоставили бесплатное общежитие и показали труд начинающего мастера сцены. Три дня подряд без перерыва ребята боролись за то, чтобы стать частью школы Олега Табакова. Они читали произведения разного формата, пели, устраивали танцевальные батлы, общались на собеседовании с преподавателями учебного учреждения и даже подготовили концерт, который удивил приемную комиссию.

ВПЕРЕД, К ПРОФЕССИИ

Артур Баркевич из Комсомольска-на-Амуре остался под огромным впечатлением от каждого конкурсного этапа, молодой человек случайно узнал о наборе от школьного библиотекаря и решил попробовать свои силы в отборочном региональном этапе, а прошел до самого конца. Театральный талант оказался у Артура в крови, его родители - актеры драматического театра в Комсомольске-на-Амуре. С ранних лет мальчик впитывал в себя энергию творчества и преодолевал сложности, встречающиеся ему на пути к театральной студии «Пилигрим», в которой занимался до лета 2023 года.

Чтобы обойти всех и поступить, приходилось и головой вниз висеть. Фото: театральная Школа Олега Табакова

- Когда я был маленьким, родители постоянно находились на работе, а я всегда рядом с ними, то есть в зале театра. Я был в роли зрителя спектакля, и каждое действие труппы вдохновляло меня на то, чтобы самому стоять на месте актеров. Тогда и загорелся всем, что связано с театральным искусством, - рассказывает «КП» - Хабаровск» Артур Баркевич.

Помимо театра, Артур шесть лет посвятил русским народным танцам, где получил танцевальный «фундамент», полезный для будущей сферы его деятельности. Для расширения горизонтов комсомольчанин попробовал и другие виды танца. Это помогло ему научиться думать и работать над телом. К слову, именно танцевальный опыт помог парню пройти один из московских конкурсных туров. Сейчас студент готовится к наполненным театральным будням, к бесконечной работе над собой в профессиональном плане. Он уверен, что школа Олега Табакова позволит ему приблизиться на шаг к мечте - стать актером театра.

Ребята были жутко рады своему поступлению. Фото: театральная Школа Олега Табакова

ТВОРЧЕСТВО В РЕГИОНЕ

Каждый год в Хабаровском крае появляются новые условия для развития творческого потенциала молодежи. Так, в 2023 году проходил набор студентов из Хабаровского края в Российский институт театрального искусства (ГИТИС) и в Российскую академию музыки имени Гнесиных. Также в скором времени, с 28 сентября по 1 октября 2023 года, в регионе пройдет единственный анимационный фестиваль на Дальнем Востоке «Анимур», где представители индустрии России, стран АТР и Юго-Восточной Азии смогут представить свои работы, обменяться опытом с экспертами и найти команду для будущих проектов. Кроме того, в Хабаровске в 2024 году планируется открытие филиала Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова.

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