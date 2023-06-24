Одна ошибка помешала набрать 300 баллов: выпускница из Хабаровского края идеально сдала два ЕГЭ и промахнулась в третьем

Дарья сдавала ЕГЭ по русскому и английскому языкам, обществознанию, истории и базовой математике Фото: Предоставлено героем публикации

Начальная школа на отлично, средняя - на «четыре» и «пять», ЕГЭ - на максимальный балл. Выпускница из Советской Гавани без ошибок написала экзамены по русскому языку и истории. Дарья Данилова усердно готовилась к итоговым испытаниям, чтобы поступить в лучшие вузы страны. 17-летняя девушка признается: «Несколько раз заново учила школьную программу, чтобы на ЕГЭ не возникло трудностей».

- Дочь с начальной школы отличалась усидчивостью и стремлением учиться, ей легко давались почти все предметы. Она по-жизни человек целеустремленный, активный. У Даши гуманитарный склад ума, поэтому мы решили, что лучше сделать упор на эти науки. Экзамены выбрали, можно сказать, в восьмом классе, и начали готовиться. Ребенок посвятил свое время учебе, и полученный результат - закономерный итог ее трудов, - рассказала «КП» - Хабаровск» Марина Данилова, мама выпускницы.

Школьный курс на три раза

Дарья Данилова - выпускница совгаванской школы №1. Прилежная ученица «щелкала» предметы на четверки и пятерки и не получила ни одной тройки в четверти. Даже по физике, с которой у девушки возникли проблемы в седьмом классе. Особенно школьница прониклась литературой, обществознанием, английским языком и историей. Последние три Дарья решила сдавать на ЕГЭ.

Выпускница с начальной школы отличалась усидчивостью и стремлением учиться Фото: Предоставлено героем публикации

- Последние два года я усиленно готовилась к экзаменам. У меня были репетиторы, работа со школьными учителями, в частности по истории и обществознанию, брала онлайн-курсы. Но училась не до отказа: у меня было два дня выходных в неделю, когда я могла не заниматься ничем. Ходила гулять с друзьями, занималась своими делами и максимально старалась отдохнуть, - поделилась Дарья Данилова.

ЕГЭ девушка сдавала по обществознанию, русскому и английскому языкам, базовой математике и истории. Во время подготовки к последней дисциплине, выпускница прошла весь школьный курс три раза: один - на уроках и еще по разу с двумя репетиторами. Дарья переживала, чтобы на экзаменах не попались вопросы про 90-е и начало 00-х. Все обошлось, в заданиях была древняя Русь.

- По обществознанию готовилась сначала со школьным учителем, в середине десятого класса добавился репетитор. С ним мы полтора года снова проходили весь курс по блокам: человек и общество, социология, политология, экономика и право. По русскому языку с репетитором прорешивали отдельные задания, полностью варианты ЕГЭ и писали сочинения. В отдельных проблемных вопросах прорабатывали теорию и сразу же практику, - рассказала девушка.

Сочинение о красоте и Вещий Олег

ЕГЭ по русскому языку Дарья написала за два с половиной часа из отведенных трех с половиной. Ненадолго «споткнулась» на задании с определением спряжения слова «раскаялся»: сначала написала через букву «Я», потом что-то щелкнуло, исправила на «И». Выпускница исписала весь черновик, но все же остановилась на верном варианте. Сочинение не вызвало больших трудностей, да и теме попалась богатая на размышления: что такое красота и в чем она проявляется. Итог ЕГЭ - 100 баллов.

История далась Дарье в целом легко, но были небольшие запинки. Выпускница признается, что пришлось покопаться в памяти и вспомнить причины феодальной войны в XV веке, а также покорпеть над тезисом, характеризующим сходство внешней политики Олега Вещего и Святослава Игоревича. Успешно! Результат - вторые 100 баллов.

Девушка хочет стать адвокатом или переводчиком Фото: Предоставлено героем публикации

- По русскому языку я рассчитывала на 100 баллов, потому что прорешали много «пробников» с репетитором, и это был вполне ожидаемый результат. А по истории рассчитывала на 95 плюс. На 100 не надеялась, боялась за вторую часть. В ней нужно знать очень большой объем материала и невозможно предсказать, что попадется, - призналась Дарья Данилова.

План по рынку труда

Выйдя с экзамена по обществознанию, Дарья начала переживать: «Похоже, написала плохо, дай бог будет больше 90 баллов». Когда пришли результаты, обрадовалась: 98 из 100. Всего одна ошибка отделила выпускницу от второго максимального результата на ЕГЭ. Баллы сняли за задание №24 - написать план по рынку труда.

- Написала я его правильно. он полностью подходит по критериям. Баллы потеряла за точность формулировок: где-то что-то не так сформулировала. Сканы работы отправила школьным учителям, они посмотрят и скажут, где конкретно был недочет. Не скажу, что особо расстроилась такому результату. Все эмоциональное напряжение ушло и я просто порадовалась 98 баллам, - поделилась выпускница.

Базовую математику Дарья сдала на пятерку, результат по английскому языку еще не пришел. Девушка знает, что допустила несколько ошибок в тестовой части, поэтому надеется на высокий результат - больше 90 баллов.

- Когда получили первый результат - это был русский язык - были шок и слезы радости во второй раз в жизни. В первый раз заплакала от счастья, когда родила дочь. Мы знали, что будет высокий балл, но мало ли что. Когда узнали итог ЕГЭ по истории, слезы радости случились в третий раз в жизни. Даша молодец, я ей очень горжусь, - рассказала мама Дарьи.

Выпускница считает, что не нужно воспринимать ЕГЭ как цель Фото: Предоставлено героем публикации

Юрист или переводчик

- Конкретно все экзамены мне не нужны. У меня есть вариант поступать по результатам истории и обществознания на юридический факультет. Либо по итогам обществознания и английского на лингвистику, - рассказала выпускница.

Документы девушка будет подавать в МГУ, Высшую школу экономики, СПБГУ и ДВФУ. Рассчитывает поступить на бюджет и в будущем стать либо адвокатом, либо переводчиком. Но загадывать Дарья не берется: кто знает, как повернется жизнь. Пока девушка готовится к выпускному и отдыхает от учебы.

- Не нужно воспринимать ЕГЭ как цель. Цель - это поступление в тот университет. ЕГЭ в этом плане только средство достижения желаемого. Если к экзамену относиться не как к конечному результату, а как к перевалочному пункту, то психологически будет проще. Волнение перед ЕГЭ - это хорошо. но в умеренных количествах. Легкий стресс стимулирует работу мозга и в памяти всплывает то, что лежит где-то далеко. Главное - хорошо подготовиться по четкому плану, а не браться то за одно, то за другое. И важно не забывать, что вокруг тебя течет жизнь. Иначе есть высокий шанс выгореть до экзаменов, и потом будет глубоко все равно на что я сдам, потому что доучился до отказа, - считает Дарья Данилова.

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