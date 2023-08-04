«Подвинься, я тоже хочу!»: наглая нерпа забралась на сап-борд к жителю Магадана

Нерпа прокатилась на доске по морю Фото: скриншот с видео

Когда живешь у моря, надо быть готовым ко встрече с его обитателями. Животные часто подплывают к людям, а иногда даже пытаются общаться. Так, любопытная нерпа решила прокатиться на сап-борде вместе с жителем Магадана, увидев его транспорт в бухте Нагаева.

Все произошло в парке «Маяк». Сюда местные жители и туристы часто приезжают отдохнуть и походить по пляжу. Некоторые приезжают с лодками или сапами и выходят на воду. Так и Андрей приехал поплавать в бухте вечером.

Когда мужчина вышел на воду, то заметил вдалеке торчащую голову. Это была та самая нерпа (подвид тюленя - прим. ред.). Животное смотрело прямо на Андрея, а затем медленно начало подплывать к его сапу. Через пару минут мужчина и тюлень оказались на максимально близком расстоянии, буквально замерли в нескольких сантиметрах друг от друга. Но мужчина и не предполагал, что произойдет дальше.

Нерпа внезапно взяла и запрыгнула на доску. Андрей от неожиданности чуть не свалился в воду, но смог удержаться. Сап пошатнулся, но не перевернулся. Чего не скажешь о нерпе. Тюлень пытался удержаться на доске и поймать баланс, но попытка оказалась неудачной. Через пару мгновений тюлень опрокинулся в море. После этого раздался возмущенный рык, и животное обиженно уплыло прочь.

- К нам в бухту нечасто заплывают морские животные. Обычно они держатся поодаль, не приближаясь к людям. Чаще всего здесь можно увидеть косаток, но в основном только чайки. Поэтому большая редкость, что нерпа оказалась так близко к людям, - сказал «КП» - Хабаровск» Александр Титченко, директор парка «Маяк».

Новых попыток прокатиться по воде нерпа не предпринимала. Андрей остался под большим впечатлением от встречи с морским животным. Такие случаи бывают раз в жизни, да и то, если повезет. Обычно тюлени лишь наблюдают за людьми издалека, либо подплывают и замирают за метр от людей. Но в этот раз повезло дважды: и пообщался с обитателем моря, и даже осталось памятное видео.

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