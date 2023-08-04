«Намыл 4 грамма»: как победитель старательского фарта на Колыме добывал золото на скорость

Павел стал одним из победителей. Фото: предоставлено героем публикации

- Когда объявляли результаты, мы с другом пили чай с пирожками, я даже подумать не мог, что попаду в тройку. Да и не за победой шел, а просто интересно было, что такое, но вдруг произнесли мое имя, и я чуть не подавился этим пирожком, ноги подкосились от волнения и восторга, а потом по лицу расползлась улыбка, - вспоминает Павел Колосов свои эмоции после оглашения тройки победителей старательского фарта.

Ветеринар из Хабаровского края не ожидал, что ему так повезет, за 15 минут он намыл почти 4 грамма золота, и его результат стал одним из лучших. А ведь Павел в своей жизни ни разу даже лоток для промывки не держал до этого дня, и в глаза никогда не видел рассыпное золото. Но тогда фортуна его поцеловала, а после известия о победе друзья стали об него тереться, чтобы ухватить кусочек удачи, потому что Паша, по их словам, фартовый!

Домой Павел увез не только победу, но и солидный выигрыш. Фото: предоставлено героем публикации

ПРИКОСНУТЬСЯ К ЗОЛОТУ

Состязания по промывке золота на скорость проходили на Колыме в конце июля. В этот день в новом парке Дюкча собралось безумно много народу, среди зрителей разыгрывали ценные призы – два квадроцикла и машину, проходил гастрофестиваль, можно было вдоволь порыбачить, но гвоздем программы были именно «Старательский фарт».

За 15 минут 70 участников должны в специальных лотках промыть породу и отсеять золото. Массу для переработки свалили в кучу, каждый подбегал и зачерпывал энное количество шлака. После промывки золото несли на сушку на костер, а затем на продувку и взвешивание.

Найти золото было сложно. Фото: предоставлено героем публикации

- Мне было интересно попробовать промыть золото, именно сам этот труд, потому что по работе и в артели выезжаем, где животные есть, и ты смотришь, как все это делается, завораживает. В руках хотелось подержать этот лоток, мы золото видим только из ювелирки, а вот именно сам металл, только намытый, нет.

СОВЕТЫ ЧЕМПИОНА

Павел вообще не планировал участвовать в фарте, заявку подал в последний день, когда увидел объявление. На старте участникам проводили мастер-классы студенты, рассказывали технологию, но самыми ценными стали советы двухкратного чемпиона фарта. Победитель прошлых фестивалей рассказал, как нужно промывать и трясти золото, главное - все время держать массу на взвеси, не останавливать тряску, и чаще снимать верхние слои. Золото тяжелее породы и оно быстрее оседает на дно лотка.

Основное место состязаний. Фото: предоставлено героем публикации

- Нам дали 15 минут на промывку, потом золото относили на закрытую площадку просушивать на костре, там наблюдатели были, конечно, полиция. Затем нужно было заходить в помещение для отдувки золота. Там студенты высыпали с баночек песок с золотом на совочки и отдували, весь шлак слетал, а золото оставалось. И вот после этого уже все складывали в баночки и несли на взвешивание.

ЧУТЬ-ЧУТЬ НЕ ХВАТИЛО ДО ВТОРОГО МЕСТА

На взвешивание Павел заходил самый последний, весы показали 3,7 грамма, девушка – химик артели, занявшая второе место, намыла чуть больше, 3,87 грамма, а победитель показал класс - вес намытого золота составил 6,49 грамма.

Потом всех отправили ждать награждения, минут 20 участники томились, а потом результаты объявили. На сцену Павел поднимался на ватных ногах, волнение было сильным, но улыбка ни на миг с его лица не сходила.

За первое место давали 1 миллион рублей, за второе – 700 тысяч, и за третье – 300 тысяч рублей. Друзья Павла искренне за него порадовались, в восторге была и супруга с детьми. которые узнали о победе главы семейства из средств массовой информации.

- Моя семья сейчас в Советской Гавани, они были в восторге, конечно, на выигрыш сделал жене подарочек небольшой, у сына день рождения, а остальное уже уйдет на бытовое. Этот выигрыш очень приятный бонус, но главное – эмоции.

Павел Колосов родом из Хабаровского края, уже второй год он работает в Магадане ветеринаром на станции по борьбе с болезнями животных. Власти позвонили, предложили ему работу, а Павел не стал отказываться. На Колыме ему нравится, но он скучает по родным. Осенью семья переберется к нему.

Мероприятие оформили в тему золота. Фото: предоставлено героем публикации

- Мне нравится работа, мы ездим в тундру, оленеводческие бригады обслуживаем, крестьянско-фермерские хозяйства. Постоянно командировки, причем на вертолетах, самолетах, вездеходах. Кстати, в Магадане климат почти такой же, как у нас на побережье Татарского пролива. Зимой -35, а дальше по трассе и -60 бывает. А летом доходит и до +50. Поэтому тут все растет, есть умельцы, которые даже виноград выращивают, и инжир. Уезжать отсюда я пока не планирую.

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