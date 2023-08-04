Пчелошеринг, или пчелки напрокат: житель ЕАО построил оригинальный бизнес на собственной пасеке

Наблюдать за своим ульем можно из любой точки страны Фото: телеграм-канал пчелошеринг

- Пасека - благородное и прибыльное дело. Раньше же как было, ни один русский стол без меда или медовухи не обходился, иммунитет медом поднимали, простуды лечили. Истинно вечный продукт, - рассуждает Денис Борисов.

Только познакомившись, сразу же нашли общий язык, сидим, общаемся про мед с бизнесменом, а у самих словно во рту этот сладкий привкус заиграл.

Денис – житель Еврейской автономной области, в 2017 году решил взять дальневосточный гектар и построить собственный бизнес, да такой, чтобы дело переходило от поколения к поколению. Объединился с друзьями, вместе уже оформили землю в четыре га, один из товарищей хотел построить дом отдыха для приезжих, второй - обосновать место для семейного досуга, но решено было сначала воплотить в жизнь идею Дениса с пасекой. И не прогадали. Спустя всего лишь пару лет с момента снятия первой пробы меда, бизнес вырос в нечто оригинальное и по-своему уникальное - на пасеке запустили пчелошеринг, а за своими именными ульями с пчелками в режиме онлайн наблюдают жители из других регионов.

Пасека выросла на дальневосточном гектаре Фото: телеграм-канал пчелошеринг

ПЧЕЛОВОДСТВО?! НЕТ, НЕ СЛЫШАЛИ…

Денис Борисов несколько лет назад вышел на пенсию по выслуге лет, к 40 годам надумал обзавестись собственным бизнесом, так, чтобы все запустить к 50-ти, и чтобы детям передать в будущем дело. Как-то сразу подумал о пчеловодстве, хотя ни разу не сталкивался, ни с пасечниками, ни с хозяйством такого рода. Начал скрупулезно изучать вопрос, много теории узнал о пчелах, о породах, о продукте и возможных трудностях. А тут как раз гектары раздавали. Надо брать!

Ничего не смысля в этом бизнесе, упорный Денис так загорелся идеей и изучил вопрос, что через короткое время уже вступил в Союз пчеловодов ЕАО, и стал членом правления, а в 2020 году снял первую пробу меда.

- Пчел закупали в ЕАО, с двух разных пасек, чтобы не было близкого генетического скрещивания между пчелами, и чтобы они были дальневосточной породы, не какие-нибудь там южанки, узбечки, а наши, приспособленные к климату, - вспоминает Денис.

Пчелки-дальневосточницы Фото: телеграм-канал пчелошеринг

В Союзе свежую кровь приняли на ура, оживились, Денис составил себе топ-10 самых успешных пасечников, и начал погружаться в рабочие моменты. Узнавал, кто когда собирает, в какое время что цветет, какие породы пчел самые выносливые на Дальнем Востоке, и какие проблемы могут вообще возникнуть.

Оказывается, самой главной трудностью был именно сбыт меда. Пчеловоды неохотно регистрировали дело, продавали, что называется, своим. Денис же наметил четкий план - все надо делать правильно, официально, тогда и доверие будет, и сбывать продукт станет не сложно.

ПЕРВАЯ ПРОБА СНЯТА

- Когда первую пробу снимали, я очень удивился, потому что когда медогонку крутишь, все выглядит вообще по-другому. С разных медоносов мед получается разный, и я не понимал, что не так. Но по вкусу конечно очень понравился. У нас тут только дикоросные медоносы, рядом нет никаких производств. Он получился смешанный - липа с цветами, но хороший. Это было очень интересно и приятно получить первый продукт. Мы всех угостили, получили обратную связь, что очень вкусно. Дочка тоже была в восторге.

Кстати, один из партнеров по получению гектаров - дочь Дениса, папа при оформлении представлял ее интересы, поэтому проблем с получением гектара не возникло.

- Возник вопрос - а Вас пчелы жалили?

- Жалят, беспощадно и много. Но я уже привык. Раньше было больно, но со временем организм привыкает, и становится от самого яда не так больно. Но все же мало приятного.

Мед - самый полезный продукт Фото: телеграм-канал пчелошеринг

ВОТ ВАМ ПОЛКА В ВИДЕ СОТЫ, ВЫ ПРОДАЙТЕ НАШ МЕДОК

Креативный человек креативен во всем. После получения всех обязательных сертификатов, документов и регистраций центр «Мой бизнес» в ЕАО помог сделать логотип, и прорекламировать пасеку. Новоиспеченный фермер завертел маховик, началась работа по сбыту меда. Чтобы магазины торговали - смастерил полку в виде соты, а деньги за продажу меда брал уже постфактум.

- А давайте вам в магазине вон то место пустое украсим. Наша полочка шестигранная. Туда банки с медом поставим. Красиво будет.

Магазин за магазином, договор за договором, и вот мед с пасеки Дениса уже стоит практически везде. Но, меда вскоре стало не хватать, а расширяться не на что, деньги-то с продаж приходят после.

- Пошел к тем фермерам, из топ-10, предложил купить их мед, отдать на анализ и продавать самому. Согласились, конечно, им с этого только выгода, за них и анализ, и продажа. Делу это сильно не помогло, стали думать, как выкручиваться. И придумали.

ТАК ЗАРОДИЛСЯ ПЧЕЛОШЕРИНГ

- Еще когда домик строили, продумали обратную схему торговли, чтобы люди вперед платили за мед, а сам продукт получали осенью. Напридумывали поставить видеокамеру, чтобы народу показывать, как строится пасека, как пчелы живут, работают. Но интернета тут тогда не было, и идею пришлось отодвинуть. А потом, когда несколько раз сидели без денег и не знали, на что тару закупить, на что бензин закупить, ульи, то подумали, что было бы неплохо вернуться к той первоначальной задумке продавать мед заранее. То есть деньги сразу получать, а мед отправлять людям осенью.

- И люди на это пошли? За деньги?

- Сначала я попросил родственников из Калининграда и Балтийска, сказал – возьмите у меня под дистанционное наблюдение один улик. Мы с вами заключим договор официальный, я вам отправлю сертификат, что у вас есть именной улей на Дальнем Востоке, что у вас есть ваши пчелки, которые собирают для вас мед. А вы за ними наблюдаете, смотрите, как трудятся, растут, развиваются, покажете друзьям, а осенью получите мед по оптовой цене, дешевле, чем продается литражом.

Родня согласилась, теперь вот смотрят за своими пчелами в режиме онлайн и ждут собственный мед. Дальше Денис привлек к наблюдению уже друзей из Биробиджана, а затем подтянулись люди и из Хабаровского края. Чтобы торговля шла еще лучше – в магазинах, рядом с полками-сотами, Денис предложил повесить сертификаты, на которых фото улья, закрепленного за этим самым магазином, и свидетельствующие о том, что мед действительно свежий и с определенной пасеки.

Предприниматели на это охотно согласились, некоторые подошли особенно ответственно – попросили рассчитать объемы отгруженного им меда за прошлый год и предоставить в два раза больше ульев под наблюдение, так как вскоре откроется еще одна точка, и там тоже хотят видеть мед Дениса. Ульев стало не хватать.

- Я предложил опять же пчеловодам из топ-10 подключиться к идее. Все юридическое сопровождение взял на себя, а они мне просто предоставляли ульи, мы повесили таблички с именами арендаторов, и включились в видеонаблюдение.

Пчелошеринг начал работать, про Дениса стали узнавать, если в начале пути у него было всего 20 ульев, то сейчас это целое хозяйство, в котором участвует 7 пчеловодов и свыше 200 пчелосемей. Задумка ушла и за пределы области, Дениса пригласили на учебу по масштабированию бизнеса, а его идею теперь будут продвигать в других регионах России.

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