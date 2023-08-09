Сергей Кравчук в прямом эфире ответил на вопросы жителей Хабаровска

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук Фото: Администрация Хабаровска

Практика общения с горожанами через прямые эфиры в социальных сетях в Хабаровском крае стала уже доброй традицией. На вопросы людей отвечают министры, главы районов, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев и мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Градоначальник неоднократно доказывал делами, что он открыт для каждого жителя Хабаровска. При любой удобной возможности глава старается лично встретиться с жителями, обсудить проблемы и добиться их решения. Он не отсиживается в кабинете, а большую часть времени проводит именно в коммуникации с горожанами. Формат прямых эфиров в этом плане позволяет охватить разные уголки города и дотянуться до тех, кому не удается приходить на личные встречи.

ОБЩИЕ РЕШЕНИЯ

Первой темой, прозвучавшей в эфире, стало благоустройство Амурского бульвара. Хабаровчанка Ольга Сергеевна спросила - правда ли, что половину деревьев на бульваре вырубят под парковку.

- Я с вами полностью согласен, что деревья - это легкие города. Кроме того, это красота, убранство города. Нет, на Амурском бульваре мы деревья вырубать не будем. Сейчас мы собираем предложения, концепцию, каким бы вы хотели видеть Амурский бульвар. После того как все предложения будут собраны и проанализированы, мы передадим работу проектировщикам. Но перед тем как проект будет создан и утвержден, мы обязательно вынесем вопрос благоустройства на ваше обсуждение, послушаем ваше мнение, и если жители Хабаровска и прилегающих домов скажут, что все всех устраивает, мы сделаем проектно-сметную документацию и приступим к работам по реконструкции Амурского бульвара, - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Безусловно, обсуждение будущих проектов, которые касаются преображения города, с жителями - это верная стратегия. Они могут дополнить план собственными предложениями, которые взяты из житейских наблюдений. В целом в последние несколько лет город значительно преобразился благодаря эффективной работе властей и местных жителей. К слову, один из заданных вопросов касался общественных советов в городе, их функционала и помощи гражданам.

ШКОЛА - ВТОРОЙ ДОМ

Хабаровчанка Алина спросила, есть ли в планах ремонт школ советской постройки. Чтобы не быть голословным, Сергей Анатольевич обратился напрямую к своему заместителю по социальным вопросам Ольге Мильчаковой.

- Ольга Николаевна, поступил вопрос про ремонт школ, прокомментируйте, пожалуйста, - обратился Сергей Кравчук.

- Сергей Анатольевич, работы в школах носят у нас плановый и системный характер. Потому что мы ежегодно при подготовке к новому учебному году определяем школы и перечень работ, которые необходимо провести именно в этом году. Хочу сказать, по моим данным, около 200 миллионов рублей бюджетных средств только в этом году затрачено на подготовку учебных заведений к 1 сентября. Если навскидку, в настоящее время идут работы по ремонту полной системы отопления в школе №1, а также полный ремонт кровель в гимназии №7, школе «Открытие» и №80. Более того, мы в этом году зашли на капитальный ремонт пищеблока школы №47, потому что уже в очень плохом состоянии он был. Там будет новое технологическое оборудование. Кроме того, администрация города принимает участие в федеральной программе «Модернизация школьных систем образования» по полному капитальному ремонту зданий школ. В 2024 году мы зайдем в эту программу с ремонтом школы №13 и надеемся, что все в школе будет обновлено. А буквально неделю назад мы направили заявки на получение краевых субсидий на капитальный ремонт еще пяти школ, - ответила Ольга Мильчакова.

В свою очередь, градоначальник предложил на сайте управления образования создать отдельную страницу, на которой бы размещалась актуальная информация о текущем и капитальном ремонте школ и детских садов.

ВХОД СВОБОДНЫЙ

Кроме того, хабаровчане поинтересовались, как попасть на предстоящий чемпионат России по боксу, который пройдет с 18 по 26 августа.

- Уважаемые земляки, вход на чемпионат России по боксу свободный, поэтому приходите, я вас приглашаю, так как сам являюсь руководителем краевой федерации бокса, я там сам буду. Приходите посмотреть на наших великолепных спортсменов. В Хабаровске это любимый и массовый вид спорта - у нас уже открыто 11 муниципальных залов бокса. Приходите, будем вас ждать! - сказал мэр Хабаровска.

ГОТОВИМ САНИ ЛЕТОМ

Несмотря на то, что на дворе еще лето, горожане уже активно интересуются подготовкой к предстоящей зиме. В том числе вопрос о закупке новой техники прозвучал и на прямом эфире.

- У нас идет постоянная подготовка техники к зиме. Если лето, это не значит, что мы технику не ремонтируем или не приобретаем какое-то оборудование. Сегодня мы проводим работу, которая позволит нам включить в набор закупок новой техники на сезон 23/24. Мы в прошлом году приобрели много единиц техники для муниципальных предприятий, но еще раз повторюсь - мы на этом не останавливаемся. Мы всегда думаем о том, что впереди у нас зимний период времени, и уже сегодня мы к нему готовы, - объяснил Сергей Кравчук.

Прямые эфиры - это всегда эффективный инструмент решения городских проблем. Глава города на личном примере это продемонстрировал в ходе эфира, когда после одного из вопросов позвонил своему заместителю. Более того, все поступившие вопросы в социальных сетях, на которые не хватило времени для ответа, также были отданы в работу и поставлены главой на личный контроль.

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