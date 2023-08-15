Оскандалился на всю страну: депутат из Хабаровского края наехал на катере на краснокнижного кита

Депутат муниципального района имени Полины Осипенко Максим Кочергин. Фото: предоставлено «КП»

Накануне на просторах интернета стала распространяться информация, что капитан маломерного судна на огромной скорости вошел в бухту рядом с мысом Врангеля в Тугуро-Чумиканском районе Хабаровского края. По ходу своего движения катер стал пересекать пути движущихся по бухте краснокнижных гренландских китов, намерено подвергая редчайших животных смертельной опасности. Позже катер причалил к берегу, чуть не совершив наезд на туристов, катающихся на сапах. По предварительной информации, капитаном судна оказался депутат муниципального района имени Полины Осипенко Максим Кочергин. По словам очевидцев, хозяин судна вел себя крайне неадекватно, допускал хамское поведение в отношении туристов и научных сотрудников, работавших в бухте.

Депутат не пощадил и тех, кто катался на сапах. Фото: предоставлено «КП»

«НАЕХАЛ» НА КРАСНОКНИЖНЫХ КИТОВ

Как рассказал генеральный директор ООО «Дальневосточные экспедиции» Бахт Мавланов, поступило сообщение от научных сотрудников о том, что в бухту на огромной скорости влетел катер, и на берег высадился некий гражданин Максим Кочергин.

- Мне сообщили, что он ведет себя неподобающе, оскорбляет людей, использует нецензурную брань в отношении сотрудников научных групп, которые находятся там. Наша компания оплачивает и полностью обеспечивает деятельность трех научных групп, и первоочередная цель этой работы - сохранение самых редких гренландских китов, занесенных в Красную книгу. Ученые исследуют этих китов, влияние туризма на них, чтобы развивать правильный и экологичный туризм, а тут вот такая неподобающая ситуация, - объяснил «КП» - Хабаровск» Бахт Мавланов.

Отметим, что Охотоморская южная популяция гренландских китов внесена в Красную книгу России, ей также был присвоен наивысший приоритет срочности природоохранных мер, а Международный союз охраны природы включил китов в категорию «находящихся под угрозой исчезновения». Из-за удаленности от других своих сородичей и низкой склонности к миграциям восстановление популяции происходит крайне медленно, поэтому каждая из особей этих морских гигантов на особом счету.

С собой депутат привез собаку, которая напугала отдыхающих. Фото: предоставлено «КП»

- Кочергин пересекал группы китов, переезжал пути их движения, въезжал прямо в группы китов - неизвестно, какие цели он преследовал. Позже, когда нарушитель высадился на берег, сотрудники научных групп пришли к выводу, что он находился в состоянии алкогольного опьянения - это было понятно по запаху алкоголя, невнятной речи и девиантному поведению. Сотрудники написали докладные, мы сейчас проводим внутреннюю проверку. Ну и, соответственно, приняли меры реагирования. Я тут же обратился в Росприроднадзор, в природоохранную прокуратуру, после чего были инициированы проверки. Хочу отметить, что краевое минтуризма молниеносно отреагировало. Сейчас я экстренно выехал в бухту Врангеля. Надо понимать, что этих китов в мире осталось всего 400, а Охотоморская популяция самая малочисленная, они занесены в международную Красную книгу, и гибель даже одного кита - это невероятная трагедия для всей популяции. Гоняться за китами на катере, въезжать в места скопления китов на огромной скорости - это крайне негативное поведение.

Собеседник редакции добавил, что Максим Кочергин также является главой туристической компании и должен понимать, как правильно и экологично развивать туризм.

- Он до сих пор находится там и на контакт не идет. Ученые пытались с ним поговорить о правильном поведении вблизи китов, однако Кочергин слушать не стал и в грубой форме попросил специалистов удалиться, - заключил Бахт Мавланов.

СЛУГА НАРОДА

О самом Максиме Кочергине известно немного. Депутату 40 лет, родом он из поселка Херпучи района имени Полины Осипенко. В 2002 году отучился в Хабаровском автодорожном техникуме. В политику он пришел в марте 2009 года как самовыдвиженец. Тогда его избрали на пост главы Херпучинского сельского поселения, до этого он работал кладовщиком в ООО «Ресурсы Албазино». В 2017 году, уже будучи директором своего ООО «Вирсавия», от партии «Единая Россия» был зарегистрирован на выборы депутатов Собрания депутатов муниципального района имени Полины Осипенко, но так и не был избран.

Второй попыткой был 2019 год. Тогда Кочергина избрали в то же собрание депутатов по четвертому избирательному округу. В этот раз депутат вновь выступил самовыдвиженцем. В 2022 году Кочергина переизбрали по третьему округу.

А НАКАЗАНИЕ?

По статье кодекса об административных нарушениях «Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных или растений» виновнику может грозить штраф от 2500 до 5000 рублей (для физлиц). Однако для должностных и юридических лиц штраф чуть больше - от 15 до 20 тысяч рублей и от 500 тысяч до одного миллиона рублей. Впрочем, пока нет информации о том, насколько пострадали киты от встречи с депутатом.

Пока неизвестно, будут ли приняты какие-то меры в отношении буйного депутата. Редакция «КП» - Хабаровск» следит за ситуацией.

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