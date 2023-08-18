Они настоящие! Стройплощадку оцепили из-за неожиданной находки в Хабаровске Фото: Дмитрий СТЕШИН

Необычную находку обнаружили сегодня рабочие, которые рыли котлован на улице Лейтенанта Орлова в Хабаровске. На месте строительства многоквартирного дома экскаваторщики наткнулись на, предположительно, артиллерийские снаряды. Некоторые из них были повреждены. На место происшествия незамедлительно были вызваны спецслужбы и взрывотехники Росгвардии. При детальном рассмотрении выяснилось, что боеприпасы пустые и опасности не представляют.

- Это уже далеко не в первый раз. На этой территории ранее располагались военные склады. Видимо, что-то забыли в свое время. Боеприпасы идентифицировали взрывотехники ОМОН как 120-миллиметровые артиллерийские снаряды в количестве трех штук без взрывателей. Опасности для окружающих они не представляют - это просто пустые болванки. Такие корпуса впоследствии могут быть снаряжены взрывными элементам, - рассказал «КП» - Хабаровск» начальник пресс-службы регионального управления Росгвардии Владислав Шевченко.

Он отметил, что, несмотря на безопасность находки, необходимо быть бдительным. При любом обнаружении подобного подозрительного предмета, похожего на боеприпас, необходимо незамедлительно отойти от него на безопасное расстояние и вызвать спецслужбы. Правильнее всего будет позвонить на номер 112 и сообщить о находке. Оператор сам отправит по нужному адресу компетентных специалистов. Самое главное - ни в коем случае нельзя пытаться взаимодействовать с найденным объектом самостоятельно, так как это может закончиться трагедией.

- На месте взрывотехники Росгвардии определяют степень опасности боеприпасов. После чего они передают снаряды на исследование сотрудникам полиции, где специалисты определяют, откуда снаряды, - добавил Владислав Шевченко.

Напомним, несколько дней назад там же, на Лейтенанта Орлова, был найден другой снаряд, который вызванные на место взрывотехники Росгвардии определили как 85-миллиметровый. Он так же не представлял угрозы для жизни людей по причине отсутствия взрывателя. Находку передали на исследование криминалистам.

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