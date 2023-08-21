«Липовые» соотечественники: двое мужчин незаконно помогали мигрантам обжиться в Хабаровске

«Бизнес» не удался. Фото: скриншот с видео

Хорошо жить – заветная мечта практически всех жителей мира. А как это можно сделать? Например, начать все с начала в чужой стране. Особенно, если для этого там есть все условия, лояльные власти и доступные программы для переселения. Так решили поступить трое иностранцев. Правда, обратились они ни к тем людям, чтобы их мечта стала явью.

ПРИЕЗЖАЙТЕ, У НАС ХОРОШО

В июне 2018 года двое приятелей из Хабаровска Михаил* и Виктор* думали, как бы подзаработать. Мысль пришла, откуда не ждали: а почему бы не помочь иностранцам стать нашими земляками? Да не тем, у которых и стажа хватает, и все документы в порядке, а другим – кто готов приплатить за то, чтобы некоторые документы вдруг волшебным образом у них появятся. Идея показалась товарищам гениальной, и они приступили к реализации.

За четыре года им удалось осчастливить российским гражданством и участием в программе по переселению соотечественников, проживающих за рубежом, трех человек. Действовали по выверенной схеме – делали фиктивные документы, которые якобы доказывали, что у переселенцев есть трудовой договор и стаж (на самом деле, в указанных в документах местах они не работали). Роли в дуэте поделили – Виктор отвечал за подделку документов, а Михаил – за подготовку заявлений об участии в программе. Все проходило, как по маслу и бывшие жители стран СНГ становились россиянами, а по программе иностранцам выплачивали так называемые «подъемные», чтобы было, на что начинать жизнь в некогда чужой стране.

Все бы ничего, и, возможно, вскоре бизнес бы пошел в гору, если бы Михаила и Виктора не задержали в марте 2022 года сотрудники УФСБ России по Хабаровскому краю.

ОФИЦИАЛЬНО

Суд назначил каждому виновному наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, и штрафом в 50 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

- Решение об участии в госпрограмме по переселению соотечественников, проживающих за рубежом, аннулировано по решению суда Центрального района. Трех мигрантов лишили гражданства Российской Федерации, и он вернули полученные по программе деньги, - сообщили «КП» - Хабаровск» в прокуратуре Хабаровского края.

*Имя героя изменено.

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