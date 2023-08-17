Били прицельно в голову: мигранты напали на двух парней в Хабаровске - момент попал на видео

Мигранты толпой избили двух парней в Хабаровске Фото: скриншот из видео

В Хабаровске будут судить мигрантов, которые толпой избили двух 19-летних парней. Момент нападения попал на видео. На кадрах видно, как иностранцы один за другим наносят удары молодым людям, а стоящие вокруг спокойно наблюдают за происходящим.

ОКРУЖИЛИ СО ВСЕХ СТОРОН

События разворачивались 23 марта 2023 года на территории, прилегающей к ТЦ «Южный парк». Все началось с замечания, которое 19-летний Артем* сделал курящей несовершеннолетней девушке. Сразу после этого к нему подлетел ее знакомый и набросился с кулаками. К хулигану присоединились трое товарищей. Как станет известно позже, все они - уроженцы Таджикистана.

Заступиться за Артема попытался его друг Максим*. Но справиться с толпой у них не было шансов. Парни то и дело слушали оскорбления в свой адрес и пытались защититься от ударов. На видео с камер наблюдения видно, как толпа мигрантов избивала молодых людей, намеренно целясь в голову.

ЗАДЕРЖАНИЕ

Правоохранителям удалось вычислить нападавших. Ими оказались двое парней 19 лет, 17-летний юноша и 20-летний иностранец. Несовершеннолетний и один из 19-летних недавно получили гражданство России.

Задержали подозреваемых сотрудники ОМОН. Они застали двух парней в квартире по месту жительства. Сотрудники уложили их на пол лицом вниз без сопротивления. Напротив, молодые люди испугались, увидев бойцов в форме. На видео слышно, как у одного из задерживаемых слышна дрожь в голосе.

- По ходатайству следствия троих совершеннолетних участников нападения взяли под стражу. Перед судом предстанут все четверо, - рассказала «КП» - Хабаровск» старший помощник руководителя СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО Дарья Немцева.

На молодых людей завели дело по части второй статьи 213 УК РФ «Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное с применением насилия к гражданам по мотивам национальной ненависти и вражды, группой лиц». Следствие уже закончилось, и материалы дела передали в суд для рассмотрения. Максимальное наказание по статье - лишение свободы на срок до семи лет.

*Все имена изменены

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