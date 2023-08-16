Схватил за волосы и поволок: житель Магадана пытался зарезать бывшую жену за отключенный свет

Мужчина схватил нож и несколько раз ударил бывшую жену на глазах соседей Фото: СУ СК России по Магаданской области

Суд поставит точку в разборках экс-супругов, которые едва не привели к трагедии. 25 мая 2023 года Евгений* пришел убивать бывшую жену. А все из-за долгов за «коммуналку».

ЗЛОСТЬ ИЗ-ЗА СВЕТА

Супруги прожили в браке 17 лет, но отношения не прошли проверку временем и треснули. Шесть лет назад семейная пара распалась, и каждый пошел своей дорогой. 56-летний Евгений закрутил новый роман, его бывшая жена о подробностях личной жизни не распространяется.

Связывала экс-супругов только комната. Она принадлежала женщине, но жил в ней Евгений. 49-летняя магаданка предоставила бывшему крышу над головой на условиях оплаты за «коммуналку». Мужчина договоренности не исполнял.

Поэтому за свет набежал большой долг (какой - не сообщается). Владелица комнаты потребовала у управляющей компании отключить подачу электричества. Специалисты обесточили комнату, Евгений был в бешенстве.

Пьяный магаданец заявился к бывшей супруге на Пролетарскую улицу. Он подкараулил женщину в подъезде, схватил ее за волосы и поволок за собой по лестнице. Колымчанка пыталась отбиваться, тогда Евгений схватил нож и несколько раз ударил экс-жену на глазах соседей.

ОФИЦИАЛЬНО

Очевидцы пытались остановить мужчину, но это оказалось не так-то просто. Общими усилиями соседи смогли скрутить Евгения и передать его сотрудникам полиции. Пострадавшую госпитализировали с ранениями груди и бедра. Уголовное дело было заведено по статье «Покушение на убийство».

- Уголовное дело […] с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу с участием коллегии присяжных заседателей, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Светлана Алимова, официальный представитель СУ СКР по Магаданской области.

Мужчина говорит, что убивать бывшую жену не собирался, всего лишь хотел припугнуть. Ему грозит 11,2 года колонии.

*Имя изменено

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Бродил по улице, а с ножа и рук стекала кровь: мужчина убил бывшую в Хабаровске и ранил себя, чтобы замести следы

Гражданина Узбекистана осудили за убийство девушки в Хабаровске (подробнее)

«Она будет страдать так же, как я»: житель Колымы «слил» порно с бывшей сопернику и пытался ее задушить

Мужчину из Магаданской области осудили за публикацию порнографии с бывшей и угрозу убийством (подробнее)