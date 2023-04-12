«Она будет страдать так же, как я»: житель Колымы «слил» порно с бывшей сопернику и пытался ее задушить

Весь компромат мужчина отправил новому избраннику бывшей Фото: Александра ШОПЕНКО

Разрыв любовных отношений - тяжелый удар для обоих. Каждый переносит расставание по-разному, и есть тот тип людей, которые всеми силами хотят сделать некогда любимому человеку больно. Одним из таких оказался Илья (имя изменено - прим. ред.) с Колымы. Мужчина был так зол и раздосадован после расставания, что в нем проснулось жгучее желание мстить за свое чувство обиды.

ПРОЩАЙ

Поселок Ола - очень маленький населенный пункт, где каждый друг друга если не знает, то обязательно что-то слышал. Поэтому личности участников истории было бы справедливо скрыть и не публиковать данные, которые так или иначе могли бы на них указать. Поэтому мы изменили их имена, не будем указывать возраст и некоторые обстоятельства дела. Сконцентрируйтесь на истории.

Илья и его возлюбленная были обычной парой: гуляли за руки, иногда ругались и страстно мирились. Сексуальный интерес друг к другу они подогревали интимными фото и видео, даже моменты особенно близкого общения снимали на телефон. Откровенными кадрами делились друг с другом на доверии, надеясь на порядочность.

Но от разрыва отношений не застрахован не один союз, поэтому пара через пару лет распалась. Инициатором стала женщина, которая ушла к другому мужчине. Илья был уязвлен и не мог смириться с выбором бывшей. Она, по мнению мужчины, должна была поплатиться за нанесенную ему душевную травму. Тут он вспомнил про интимные фотографии и видео.

УБЬЮ!

Весь компромат Илья отправил новому избраннику бывшей. Как отреагировал последний - неизвестно. Но этого колымчанину показалось мало и он пошел выяснять отношения с экс-любимой лично. Встреча состоялась в приемном покое Ольской районной больницы. Там после ссоры Илья напал на женщину, начал ее душить и угрожать убийством.

Колымчанина оттащили, серьезных травм женщина не получила. Устав от провокаций, она написала заявление на бывшего. В итоге Илье вменили три уголовных статьи: публичную демонстрацию порнографических материалов, нарушение неприкосновенности частной жизни и угрозу убийством.

- Суд приговорил осужденного к двум годам семи месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком три года, а также взыскал компенсацию морального вреда в пользу пострадавшей, - сообщила «КП» - Хабаровск» Ольга Стародумова, официальный представитель прокуратуры Магаданской области.

Приговор в законную силу не вступил.

БЫЛ СЛУЧАЙ

Параллельно развивалась почти аналогичная история в Магадане. Олег (имя изменено - прим. ред.) полгода встречался с девушкой, за это время исподтишка наснимал компромата. Пара распалась, никаких страстей между ними не бушевало. Пока парень не пошел в клуб, куда его не пустили.

Он позвонил бывшей, у которой были связи в клубе. Потребовал, чтобы она «порешала вопрос», но девушка отказалась. Олег разозлился и вспомнил про те самые порно-видео. Он отправил их в общий чат с друзьями и посчитал, что отомстил.

Но девушка это просто так не оставила и обратилась в правоохранительные органы. Олегу предъявили обвинение по статье «Незаконное изготовление в целях распространения, а также распространение порнографических материалов, совершенное с использованием интернета. Его осудили на два года и десять месяцев условно с испытательным сроком два года.

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