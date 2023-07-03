Бродил по улице, а с ножа и рук стекала кровь: мужчина убил бывшую в Хабаровске и ранил себя, чтобы замести следы

Возлюбленный бросил женщину умирать на полу Фото: Нейросеть Kandinsky (ПАО «Сбербанк»)

33-летнего гражданина Узбекистана осудили за убийство бывшей девушки. 25-летнюю Марию* нашли мертвой в своей квартире. Экс-возлюбленный зарезал ее ножом и бросил умирать на полу.

БУРНЫЙ РОМАН

Мария познакомилась с мужчиной несколько лет назад. Отношения стремительно развивались, но до свадьбы так и не дошло. Женщина не смогла ужиться с возлюбленным. Череда скандалов привела к расставанию. Мария смирилась с разрывом и обрела счастье с другим мужчиной. А вот ее экс-бойфренд так просто размолвку не перенес и пытался вернуться назад.

Бывший названивал и приходил к ней домой. Пытался вернуть былую страсть, но все безуспешно. Мария была настроена категорически против возвращения отношений.

ПРИШЕЛ МСТИТЬ

В апреле 2022 года бывший вновь пришел к Марии. На этот раз с собой он принес нож. Мужчина завел очередной разговор о совместном будущем. Женщине не понравилась беседа, она прогнала мужчину вон. Но уходить тот не собирался.

Он достал оружие и накинулся на бывшую. Повалив на землю, нанес ей два удара, один из которых пришелся на грудную клетку. Мария обмякла и упала на пол, больше она не встала.

- Смерть потерпевшей наступила на месте происшествия, - рассказали в СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

ЗАМЕТАЛ СЛЕДЫ

Осознав, что натворил, преступник решил скрыть улики. Этим же ножом мужчина ранил себя несколько раз. Глубоких травм он не нанес.

В таком виде убийца выбежал на улицу. Позже он расскажет, что хотел вызвать скорую, да вот телефон разрядился. Пояснит также, что кричал и звал на помощь, но его никто не слышал.

Всю ночь мужчина ходил по улице весь в крови и с ножом в руке. Только под утро направился в полицию. По дороге придумал версию. Сотрудникам объяснил, что Мария первая напала на него и порезала, а он лишь отбивался, убил ее случайно, а в дом пришел лишь поговорить.

ОФИЦИАЛЬНО

Мужчину отправили на скамью подсудимых. О самом нападавшем известно немного: у него гражданство Узбекистана, но уже 16 лет он проживает в России. Вину он не признал даже после доказательств о происхождении его порезов. До сих пор отрицает намеренное убийство, хотя сам же сдался полиции, а орудие заранее принес с собой в дом жертвы.

- Суд назначил виновному наказание в виде девяти лет и девяти месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - рассказала «КП» - Хабаровск» cтарший советник юстиции прокуратуры Хабаровского края Анна Исаева.

Приговор в законную силу не вступил. Государственное обвинение поддержано прокуратурой Центрального района Хабаровска.

* Имя изменено

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