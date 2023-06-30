Сломили волю и приказали работать: стали известны шокирующие подробности похищения людей в Хабаровске

Парень заключил досудебное соглашение, но во время суда начал менять показания в пользу начальника Фото: Прокуратура Хабаровского края

Рабский труд, казалось, давно остался на перевернутых страницах истории, но приморский предприниматель посчитал иначе. «Соколы» бизнесмена выкрали из Хабаровска одного человека, прихватили еще двоих до кучи и вывезли во Владивосток. Под угрозами убийства и жесточайшими избиениями трое похищенных согласились работать на ипэшника.

Ссора с тяжелыми последствиями

Предприниматель оказывал погрузо-разгрузочные услуги во Владивостоке, Уссурийске и Хабаровске: переезды, доставка мебели, техники, вещей и всего тяжелого. Бизнесмен поделил грузчиков на группы, у каждой был свой бригадир. Одной из таких бригад руководил 27-летний Павел (все имена изменены - прим. ред.).

Работал исправно, но в 2021 году поссорился с начальником. «Не устроило отношение руководства», - коротко пояснил парень без уточнений. Павел уволился, уехал в Хабаровск и устроился на новую работу. Вместе с бригадиром ушли и грузчики, вероятно, из-за этого бизнесмен затаил обиду на бывшего сотрудника.

Предприниматель постоянно названивал Павлу, возмущался, мол, нехорошо поступил. Ипэшник ставил парню условия: «Либо ты возвращаешься и создаешь новую бригаду, либо ты об этом пожалеешь». Павел категорически отказывался. Бизнесмен пошел на радикальные меры и в декабре 2021 года подослал к парню в Хабаровск двух своих сотрудников.

В машину! Быстро!

Перед «соколами» предпринимателя - 28-летним Тимуром и Олегом - стояла задача найти Павла и вернуть во Владивосток. Засаду устроили в машине матери бизнесмена у дома, парень узнал авто и решил на улицу не выходить. Тогда посланники по указке ипэшника пошли к его хорошему знакомому, 26-летнему Максиму. Он тоже работал грузчиком в конторе этого бизнесмена, жил в съемной квартире с коллегами и своей 23-летней девушкой.

Максим сел к посланникам в машину и сразу получил несколько ударов в лицо. Сломанный нос, синяки, кровь - парень не раскололся и не выдал Павла. «Соколы» пошли дальше, вызвонили девушку Максима, надавали ей пощечин. Потом на ее глазах начали избивать возлюбленного, показывать ему видео убийств с намеком - не сдашь товарища, с тобой будет то же самое. Девушка не выдержала давления и рассказала, где можно найти Павла.

Максима посланники заставили выманить приятеля в парк «Динамо». Ничего не подозревающий Павел пришел на встречу, там «соколы» его жестоко избили и усадили в машину. По словам тех, кто находился в машине, у парня «лицо было синим». Посланники отрапортовали начальству о проделанной работе. Бизнесмен дал команду везти Павла во Владивосток и прихватить влюбленных с собой, чтобы чего не разболтали.

Воля Максима и девушки была сломлена. Они соглашались со всем и не говорили слова против. Павел физически не мог этого сделать - настолько сильно он был избит. Нанятый водитель увидел весь этот ужас, отказался участвовать в беспределе и просто вышел из машины. Почему не пошел в полицию - сейчас сказать сложно, мужчины нет в живых.

«С девятого этажа выкину»

За руль сел Тимур, помчался во Владивосток, но не успел выехать из Хабаровска, как попал в ДТП. Бизнесмен разозлился и наказал отдать машину в ремонт, а на это время снять квартиру. Павла затащили фактически на руках, Максим и его девушка покорно зашли сами. Тимур все время пил, бил парней и угрожал скинуть их с девятого этажа. Выйти никто не мог, телефонов не было.

Пока творился весь этот ужас, Олег вышел из истории со словами: «Я в этом участвовать не буду». Потом в Хабаровск приехал сам бизнесмен, чтобы проконтролировать доставку похищенных во Владивосток. На месте сломленных двоих парней и девушку расселили по квартирам и заставили работать. Павел собирал новую бригаду, Максим - руководил грузчиками, его любимая - готовила еду для коллег-соседей. Последним двоим за работу платили деньги.

Ни коллегам, ни полиции похищенные ничего не рассказали. Даже когда девушке вернули телефон, возлюбленный запретил ей связываться с правоохранительными органами: «У начальника здесь везде связи, хуже будет». В феврале на Максима вышла полиция (как - не раскрывается). Парень подозревался в краже и нужен был для дачи показаний. Он решился рассказать о случившемся ужасе и в своем заявлении попросил государственной защиты. К тому моменту Павел выполнил условия бизнесмена и был отпущен на вольные хлеба.

Официально

Олег, Тимур, бизнесмен - все были задержаны. Первый заключил досудебное соглашение и выложил следователям все. Тимур обвинялся по статье «Похищение человека» и поступил так же, но во время суда начал менять показания в пользу начальника. Поэтому было решено рассмотреть дело в общем порядке.

- По уголовному делу подробно допрошены свидетели, проведены очные ставки, получены заключения экспертиз, проведены иные следственные и процессуальные действия, позволившие сделать вывод о виновности мужчины, - прокомментировали в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Накануне суд вынес решение по делу Тимура. В последнем слове он сознался, что бил Павла, но никого не похищал. Вердикт был озвучен с учетом предыдущего приговора по делу об убийстве и покушении на убийство. В период расследования дела о похищении он разделался с возлюбленным тети, а ей - воткнул топор в голову. Женщина выжила.

- Суд назначил виновному с учетом имеющейся непогашенной судимости наказание в виде лишения свободы сроком на 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на один год и восемь месяцев. Приговор в законную силу не вступил, - сообщила «КП» - Хабаровск» Елена Демидовская, старший помощник прокурора Центрального района города.

Олег ранее был приговорен к трем годам колонии. Предприниматель свою вину отрицает, говорит, что никого ни за кем не отправлял, все приехали к нему сами и добровольно работали. Дело в его отношении еще рассматривается в суде.

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