Изнасиловал девушку и закопал труп в лесу: спустя 16 лет убийцу-рецидивиста из Хабаровского края вычислили по пятнам на одежде жертвы

Он вывез девушку в соседний поселок, где надругался и задушил Фото: Марина ГОНЧАРЕНКО

16 лет преступнику удавалось избегать наказания за ужасное преступление в Хабаровском крае. В 2006 году в поселке Западный обнаружили труп молодой девушки. 21-летнюю жертву закопали в лесополосе. На ее теле нашли следы изнасилования и удушения. Дело не могли раскрыть все эти годы. Виновный оставался на свободе, пока родственники ломали голову, кто мог совершить такое с их дочерью.

ЗАКОПАЛ В ЛЕСУ

Лена (все имена героев изменены, - прим.ред) жила с мамой в небольшом доме в Советско-Гаванском районе. Летом 2006 она вышла в магазин, и больше не вернулась. Родители забили тревогу, ведь это было совсем не в духе их дочери: взять и бесследно уехать.

Полиция начала поиски и нашла Лену. К сожалению, уже не живой. Ее тело лежало в лесу в соседнем поселке. Девушка была без одежды, по всему телу травмы и синяки. Позже экспертиза покажет: ее изнасиловали, а потом жестоко убили. Душили, пока глаза не налились кровью и не наступила асфиксия. Насильник попытался избавиться от трупа, но жертву нашли достаточно быстро.

ГДЕ ВИНОВНЫЙ?

Долгое время в деле не было ни единой зацепки, хотя следов на одежде – хоть отбавляй. ДНК преступника было повсюду и сомнений не оставалось: это сделал мужчина. Следователи проверяли одного жителя за другим, искали любую информацию, расспрашивали знакомых. Никто из местных не был причастен к этому страшному преступлению.

Проверив сотни мужчин, сотрудники не смогли выявить преступника. Биологический материал сохранили, но виновный остался без наказания. Дело приостановили, и целых 15 лет оно лежало на полке, пока не произошло кое-что еще…

РЕЦИДИВИСТ

49-летний Вадим, местный житель, попал за решетку за убийство другой девушки. Экспертиза показала, что перед смертью жертва была изнасилована. Преступника поместили ы колонию, там он и отбывал наказание. Улики стопроцентные: следы, свидетели, отпечатки. Так образцы его ДНК попали в базу. И неожиданно для всех они совпали с еще одними, не один год остававшиеся неизвестными.

Стало понятно, что Вадим уже не в первый раз совершает преступление, за которое сидит. Именно его следы находили в 2006 году на теле Лены. В деле случился настоящий прорыв, ведь преступника наконец-то нашли, более того, он уже был задержан.

- С использованием современных методов проведения экспертных исследований, получены результаты молекулярно-генетической экспертизы, неопровержимо подтверждающей причастность мужчины к совершению преступлений, - рассказали в СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

СПРАВЕДЛИВОСТЬ

Вадим уже был за решеткой, отбывая свой срок, когда в 2022 году его вновь вызвали на допрос. Свою вину в убийстве Лены от отрицал и отрицает до сих пор. Но доказательства были неопровержимыми.

- Суд, с учетом предыдущей судимости, назначил виновному наказание в виде 24 лет 9 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, старший советник юстиции прокуратуры Хабаровского края.

Вадиму на момент совершения первого преступления было 33 года. Из-за того, что он отказался сотрудничать со следствием, многие обстоятельства могут навсегда остаться тайной. Он отказывается раскрывать, как встретил Лену и что конкретно случилось в ту ночь. Также неизвестно, сколько всего было жертв и сколько крови на его руках. Если новых фактов не выявят, мужчина выйдет на свободу, когда ему будет 74 года.

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