Избила насмерть после года издевательств: мать расквиталась с годовалым сыном в тайне ото всех в Хабаровском крае

Ласку и заботу женщина заменила жестокостью и насилием Фото: Михаил ФРОЛОВ

22-летняя жительница Хабаровского края отправится за решетку за убийство своего годовалого сына. Женщина месяцами издевалась над младенцем, колотила его и в итоге забила насмерть. Все это время родной отец закрывал глаза на синяки от побоев и ссадины на теле малыша, а сама женщина до сих пор не считает себя плохой матерью.

ВОЗНЕНАВИДЕЛА, КАК ТОЛЬКО РОДИЛА

Жительница рабочего поселка Новый Ургал родила малыша в 18 лет. В 2019 году на свет появился мальчик, которого она воспитывала вместе с сожителем. Нерадивая мать сразу невзлюбила свое дитя, о чем громко сообщала гражданскому мужу. Отец же предпочитал закрывать глаза на эти выпады, как и на происходящее позднее. В основном мужчина пропадал на работе, пока мать сидела с мальчиком наедине в декрете. Собственный сын раздражал женщину, будь то слезы от голода или неспокойный сон ночью. В один момент они решила, что будет воспитывать ребенка грубой силой.

Целый год женщина издевалась над грудным младенцем. Беспомощный мальчик еще не мог самостоятельно питаться, но уже получал порцию побоев от матери. Она колотила его руками, сжимала его тело, постоянно била и шлепала по любому поводу. Когда мальчика осматривали врачи, мать говорила, что синяки и ссадины ребенок получил, играя на полу или стукнувшись о мебель. Родственникам она говорила, что ребенок учится ходить и оступается. Ей удавалось скрывать свою жестокость от окружающих и создавать впечатление благополучной счастливой семьи.

СЛЕТЕЛА С КАТУШЕК

Это продолжалось до 2021 года. В один момент женщина окончательно потеряла над собой контроль. В приступе ярости во время очередной вспышки гнева она снова стала избивать своего годовалого сына, на этот раз не остановившись.

- Мальчику были причинены закрытый перелом руки, тупая травма органов грудной клетки, тупая травма органов брюшной полости, закрытая черепно-мозговая травма, осложнившаяся кровоизлиянием в мозг, - рассказали «КП» - Хабаровск» в прокуратуре Хабаровского края.

Многочисленные травмы от рук и ног своей матери привели к смерти. Малыш скончался дома на глаза женщины, которая должна была заботиться о нем и ухаживать, дарить ласку и заботу. После того, как мать убила младенца и осознала, что наделала, она сразу позвонила сожителю. Мужчина вызвал скорую и полицию.

- Установлено, что семья на профилактическом учете не состояла. Следствием допрошены свидетели, получены результаты судебных экспертиз, проведен широкий комплекс следственных и процессуальных действий, - рассказали «КП» - Хабаровск» в СУ СКР по Хабаровскому краю.

НАКАЗАНИЕ ЗА ЖЕСТОКОСТЬ

Экспертиза показала, что женщина вменяема, психических заболеваний у нее нет. В чем причина такой жестокости к родному ребенку, мать не может объяснить. Свои вину и причастность она отрицала даже после представленных доказательств.

Суд присяжных признал подозреваемую виновной в сразу нескольких преступлениях: причинении тяжкого вреда здоровью, убийстве малолетнего с особой жестокостью, истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию. Следующие 17 лет она проведет в колонии общего режима. После освобождения еще два года ее ждет еще два года ограничения свободы.

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