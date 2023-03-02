Загадка клуба «Сальвадор Дали»: стали известны эксклюзивные подробности одного из самых громких дел Хабаровского края последних лет

Одна вечеринка изменила все Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

В ночь с 22 на 23 августа 2015 года 27-летняя Аня с друзьями пошла в кафе. Она пробыла там до четырех утра, а затем вышла на крыльцо, села в машину и уехала. С тех пор ее жизнь оказалась в чужих руках, и закончилось все настоящим кошмаром.

Это дело в народе окрестили «исчезновением на Сальвадоре». Полицейские вместе с волонтерами искали Анну Пошивайлову по всему региону несколько недель. Девушку в итоге все-таки смогли найти… точнее, то, что осталось. Ее останки обнаружили местные жители на пустыре в частном секторе Хабаровского района 9 сентября, спустя 17 дней после пропажи.

ОДИН ВЕЧЕР ИЗМЕНИЛ ВСЕ

Августовский вечер обещал быть веселым. Анна в компании близких друзей пошла в известный у местных бар-кафе «Сальвадор Дали» в поселке имени Горького. Атмосфера была расслабленная, компания танцевала, выпивала, общалась друг с другом. Как потом рассказывали очевидцы, практически в финале застолья Аня вышла на улицу, а после не вернулась назад.

- Аня была активной и целеустремленной девушкой. С ней всегда можно было и по душам поговорить, плохой репутации или проблем у нее точно не было. Она никогда ни в какие неприятности не влезала. Поэтому новость об ее исчезновении меня ошарашила, - рассказала «КП» - Хабаровск» Маргарита, подруга Анны.

Через время выяснилось, что Аня не ушла домой, не была у знакомых и никому не звонила. Девушка уехала на машине с неизвестным молодым человеком. Позже свидетели вспомнили парня, с которым Аня познакомилась в тот вечер. Он пришел в кафе и также проводил там время в компании. Парень подошел к очаровательной блондинке сам. Разговаривали недолго. С ним она и ушла в тот вечер из кафе.

МАСКИ СОРВАНЫ

После обнаружения останков 20-летний Виктор стал главным подозреваемым. Его нашли следователи во время ведения дела. На него указывали все улики и показания свидетелей. Это подтвердил и таксист, подвозивший пару до места «смертельного свидания». Как рассказали источники, через несколько дней после пропажи Ани Виктор принес тому же таксисту золотые украшения, которые хотел продать.

- Когда искали ту девушку, весь город стоял на ушах. Поиски шли долго, каждый район прочесывали досконально. Злодея в итоге нашли и задержали, тело обнаружили рядом с его же домом, останки были закопаны, - рассказал «КП» - Хабаровск» источник, причастный к поискам жертвы.

ДЕТАЛИ

Как оказалось, прямо из клуба пара поехала в частный дом в селе Гаровка-1, где жил 20-летний Витя (тот самый молодой человек). Ссора вспыхнула во дворе. Убийца так и не назвал причины скандала. Вероятнее всего, девушка сказала что-то излишне колкое в адрес парня, который был на семь лет моложе нее. Это взбесило его, и от романтики не осталось и следа. Перепалка переросла в драку, тогда Виктор задушил Анну, а труп оттащил за забор.

Долгое время считали, что перед убийством Виктор изнасиловал девушку, но этот факт не подтвердился даже спустя семь с половиной лет. А вот кражу доказали. После убийства парень забрал все: сумку, телефон, золото и деньги. Что смог - продал, остальное выкинул, избавляясь от доказательств.

РЕЗОНАНС

К слову, компания друзей, которая была в тот вечер с Анной, в полицию не обращалась. Инициатором поисков стала ее убитая горем мать. Дело гремело на весь Дальний Восток. В первую очередь из-за того, что в Горьком большинство знает друг друга. Людям было сложно представить, что среди местных найдется способный на убийство человек, да еще и при стольких свидетелях.

Волонтеры вспоминают этот случай как одни из самых масштабных поисков за последние 20 лет. Анну до последнего надеялись найти живой, рассчитывая, что она могла быть у друзей или даже в другом городе. Девушка погибла недалеко от места последней в жизни вечеринки. От клуба до Гаровки путь составляет всего 10 минут на машине.

- Я до сих пор иногда не верю, что это было на самом деле. Не представляю, что чувствуют родные Ани, это невероятный удар. Мне кажется, это самая большая несправедливость: потерять близкого по вине какого-то человека. Никогда больше не увидеть его улыбки и не услышать голоса, - говорит Маргарита.

ПРИГОВОР

В 2016 году суд признал Виктора виновным в убийстве и краже, а также в иных составах преступления. Что он сделал еще в тот день, до сих пор остается засекреченным, а на сайте суда информация об этом деле скрыта. Парня приговорили к 18 годам в колонии строгого режима.

В 2017 году Виктор попытался обжаловать приговор, но ничего не вышло. Суд оставил его в силе, и убийца до сих пор находится за решеткой. Если его не выпустят по условно-досрочному, то на свободе он окажется только в 2034 году.

ТЯНЕТСЯ ХВОСТ

Долгое время Виктора подозревали и в еще одном преступлении - изнасиловании 19-летней девушки за гаражами в Индустриальном районе Хабаровска. По версии следствия, после этого он отвез пострадавшую в заброшенный дом села Виноградовка, где продолжил издевательства. По одной из версий, убийца сам признался в этом эпизоде на допросе. Однако сейчас официального подтверждения нет. Он отбывает наказание за убийство Анны Пошивайловой.

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