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2 марта 2023 8:30

Загадка клуба «Сальвадор Дали»: стали известны эксклюзивные подробности одного из самых громких дел Хабаровского края последних лет

Прокуратура озвучила приговор убийце девушки из Хабаровска
Марина ГОНЧАРЕНКО
Одна вечеринка изменила все

Одна вечеринка изменила все

Фото: Егор ФАЛХВАДЗЕ

В ночь с 22 на 23 августа 2015 года 27-летняя Аня с друзьями пошла в кафе. Она пробыла там до четырех утра, а затем вышла на крыльцо, села в машину и уехала. С тех пор ее жизнь оказалась в чужих руках, и закончилось все настоящим кошмаром.

Это дело в народе окрестили «исчезновением на Сальвадоре». Полицейские вместе с волонтерами искали Анну Пошивайлову по всему региону несколько недель. Девушку в итоге все-таки смогли найти… точнее, то, что осталось. Ее останки обнаружили местные жители на пустыре в частном секторе Хабаровского района 9 сентября, спустя 17 дней после пропажи.

ОДИН ВЕЧЕР ИЗМЕНИЛ ВСЕ

Августовский вечер обещал быть веселым. Анна в компании близких друзей пошла в известный у местных бар-кафе «Сальвадор Дали» в поселке имени Горького. Атмосфера была расслабленная, компания танцевала, выпивала, общалась друг с другом. Как потом рассказывали очевидцы, практически в финале застолья Аня вышла на улицу, а после не вернулась назад.

- Аня была активной и целеустремленной девушкой. С ней всегда можно было и по душам поговорить, плохой репутации или проблем у нее точно не было. Она никогда ни в какие неприятности не влезала. Поэтому новость об ее исчезновении меня ошарашила, - рассказала «КП» - Хабаровск» Маргарита, подруга Анны.

Через время выяснилось, что Аня не ушла домой, не была у знакомых и никому не звонила. Девушка уехала на машине с неизвестным молодым человеком. Позже свидетели вспомнили парня, с которым Аня познакомилась в тот вечер. Он пришел в кафе и также проводил там время в компании. Парень подошел к очаровательной блондинке сам. Разговаривали недолго. С ним она и ушла в тот вечер из кафе.

МАСКИ СОРВАНЫ

После обнаружения останков 20-летний Виктор стал главным подозреваемым. Его нашли следователи во время ведения дела. На него указывали все улики и показания свидетелей. Это подтвердил и таксист, подвозивший пару до места «смертельного свидания». Как рассказали источники, через несколько дней после пропажи Ани Виктор принес тому же таксисту золотые украшения, которые хотел продать.

- Когда искали ту девушку, весь город стоял на ушах. Поиски шли долго, каждый район прочесывали досконально. Злодея в итоге нашли и задержали, тело обнаружили рядом с его же домом, останки были закопаны, - рассказал «КП» - Хабаровск» источник, причастный к поискам жертвы.

ДЕТАЛИ

Как оказалось, прямо из клуба пара поехала в частный дом в селе Гаровка-1, где жил 20-летний Витя (тот самый молодой человек). Ссора вспыхнула во дворе. Убийца так и не назвал причины скандала. Вероятнее всего, девушка сказала что-то излишне колкое в адрес парня, который был на семь лет моложе нее. Это взбесило его, и от романтики не осталось и следа. Перепалка переросла в драку, тогда Виктор задушил Анну, а труп оттащил за забор.

Долгое время считали, что перед убийством Виктор изнасиловал девушку, но этот факт не подтвердился даже спустя семь с половиной лет. А вот кражу доказали. После убийства парень забрал все: сумку, телефон, золото и деньги. Что смог - продал, остальное выкинул, избавляясь от доказательств.

РЕЗОНАНС

К слову, компания друзей, которая была в тот вечер с Анной, в полицию не обращалась. Инициатором поисков стала ее убитая горем мать. Дело гремело на весь Дальний Восток. В первую очередь из-за того, что в Горьком большинство знает друг друга. Людям было сложно представить, что среди местных найдется способный на убийство человек, да еще и при стольких свидетелях.

Волонтеры вспоминают этот случай как одни из самых масштабных поисков за последние 20 лет. Анну до последнего надеялись найти живой, рассчитывая, что она могла быть у друзей или даже в другом городе. Девушка погибла недалеко от места последней в жизни вечеринки. От клуба до Гаровки путь составляет всего 10 минут на машине.

- Я до сих пор иногда не верю, что это было на самом деле. Не представляю, что чувствуют родные Ани, это невероятный удар. Мне кажется, это самая большая несправедливость: потерять близкого по вине какого-то человека. Никогда больше не увидеть его улыбки и не услышать голоса, - говорит Маргарита.

ПРИГОВОР

В 2016 году суд признал Виктора виновным в убийстве и краже, а также в иных составах преступления. Что он сделал еще в тот день, до сих пор остается засекреченным, а на сайте суда информация об этом деле скрыта. Парня приговорили к 18 годам в колонии строгого режима.

В 2017 году Виктор попытался обжаловать приговор, но ничего не вышло. Суд оставил его в силе, и убийца до сих пор находится за решеткой. Если его не выпустят по условно-досрочному, то на свободе он окажется только в 2034 году.

ТЯНЕТСЯ ХВОСТ

Долгое время Виктора подозревали и в еще одном преступлении - изнасиловании 19-летней девушки за гаражами в Индустриальном районе Хабаровска. По версии следствия, после этого он отвез пострадавшую в заброшенный дом села Виноградовка, где продолжил издевательства. По одной из версий, убийца сам признался в этом эпизоде на допросе. Однако сейчас официального подтверждения нет. Он отбывает наказание за убийство Анны Пошивайловой.

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