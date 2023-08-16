«Семейное проклятье»: череда убийств произошла в одной квартире в Хабаровске

Два убийства произошли в одной квартире в Хабаровске Фото: Иван ВИСЛОВ

Квартира, где когда-то жили отец и двое его сыновей, теперь долго будет пустовать. Единственный выживший из родственников еще несколько лет не сможет вернуться домой. И даже если найдутся новые жильцы, останутся ли они здесь, узнав правду, которая скрывается за закрытыми дверями?

«ДАЙ ДЕНЕГ!»

История произошла в октябре прошлого года. Двое братьев, 38-летний Олег* и 44-летний Иван*, жили в одной квартире на проспекте 60-летия Октября. Мужчины часто ссорились. Как правило, поводом служила любовь старшего брата к алкоголю.

- Мужчина злоупотреблял спиртным. Он постоянно просил денег у родственника, но тот отказывал. Поэтому между ними часто случались драки, - рассказала «КП» - Хабаровск» старший помощник прокурора Хабаровского края по работе со СМИ Анна Исаева.

Одна из таких драк вышла из-под контроля. Брат-выпивоха так сильно разозлил Олега, что он буквально озверел и накинулся на него с кулаками. Удары пришлись по голове, после чего мужчина нанес последнее ранение, ставшее смертельным.

- Он ударил потерпевшего колюще-режущими предметом, нанеся травму в области туловища, - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Иван не дождался приезда медиков. Он скончался на месте от полученных травм. Олега забрали в участок, где завели на него дело по части четвертой статьи 111 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Но это оказалось только развязкой всей истории. Как выяснилось, в этой же семье, в той же квартире ранее произошло еще одно убийство.

ЗАБРАЛ ЧУЖОЕ

Как оказалось, в далеком 2009 году в этой же квартире произошло еще одно убийство. Совпадение или нет, но и в тот раз причиной расправы стал алкоголь. Тогда старший из братьев буквально так же избил до смерти своего отца.

Предположительно причиной нападения стала бутылка спиртного, которую Иван оставил дома и ушел. Когда он вернулся, то обнаружил, что отец выпил весь алкоголь и решил ему отомстить.

- Потерпевший нанес телесные повреждения отцу, от которых он скончался, - добавила Анна Исаева.

В ОДИНОЧЕСТВЕ ЗА РЕШЕТКОЙ

После череды жутких убийств и больше полугода работы над делом в нем, наконец, поставлена точка. По результатам проведенного комплекса следственных и процессуальных мероприятий мужчине предъявили обвинение и передали материалы в суд. Виновного приговорили к девяти годам колонии строгого режима.

*Все имена изменены

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