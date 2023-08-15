Не пытался спасти: водитель съехал в реку и оставил пассажирку в тонущей машине в Хабаровском крае

В утонувшей машине нашли тело женщины в Хабаровском крае Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В небольшом селе Вострецово, расположенном на севере Хабаровского края, редко происходят странные вещи. Поэтому то, что случилось здесь пару дней назад, шокировало местных жителей. Сначала по селу разлетелись слухи об утонувшей в реке машине. Для глубинки это уже было достаточно громкое происшествие. Но позже люди были ошарашены еще более жуткой новостью: внутри авто обнаружили тело женщины.

ПРОПАЖА ЧЕЛОВЕКА И УГОН

Новость о случившемся попала в соцсети. Один из подписчиков местного телеграм-канала писал: «В селе Вострецово 10 августа пропала девушка, также угнали машину Toyota Chaser. Сегодня, 12 августа, машина была найдена в реке Охота, в салоне на пассажирском сиденье лежал женский труп».

Это сообщение понесли в массы и другие паблики. Полиция начала проверку, по итогам которой информация подтвердилась, но только частично.

- Действительно, в реке найдена машина, внутри которой было тело 30-летней женщины. Но это не угон. О пропаже человека тоже никто не сообщал. Случившееся - результат ДТП, - рассказала «КП» - Хабаровск» представитель УМВД России по Хабаровскому краю Олеся Циклаури.

НЕ УВИДЕЛ ОБРЫВ

По данным краевого УМВД, авария произошла в ночь с 11 на 12 августа. 22-летний мужчина сел за руль, не имея прав. Вместе с пассажиркой они ехали по темной дороге на высокой скорости. Водитель поздно заметил поворот, поэтому не успел нажать на тормоз, и машина упала в реку с обрыва. Водителю удалось выбраться из авто, а вот его спутница погибла.

- К смерти женщины привела именно авария. На водителя завели уголовное дело по части четвертой статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека», - добавила Олеся Циклаури.

Другие обстоятельства произошедшего пока устанавливаются. Остается открытым вопрос - почему водитель не попытался спасти свою спутницу, бросив ее в тонущей машине?

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