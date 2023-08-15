Избавились от трупа, выбросив в окно: семейная пара из Хабаровска зарезала знакомого за флирт

Супруги избили друга, а затем ударили его ножом Фото: Прокуратура Хабаровского края

Супруги из Хабаровска оказались на скамье подсудимых по обвинению в жестокой расправе над другом. По версии следствия, они убили мужчину и выбросили его тело из окна. Потом как ни в чем не бывало легли спать.

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ФЛИРТ

Муж и жена (41 год и 35 лет) жили на шестом этаже на Ворошилова, 39А. По словам соседей, супруги периодически устраивали шумные посиделки. Утром 29 ноября 2022 года жильцов снова разбудили крики и стуки. А потом к дому стали стягиваться правоохранительные органы.

В эту ночь с парой выпивал 44-летний знакомый. Ближе к утру гость стал заигрывать с чужой женой. Сделал ей пару комплиментов, что резко не понравилось ни женщине, ни тем более ее мужу. Супруги стали предъявлять другу претензии, а затем накинулись на гостя.

ПОМЫТЬ И ПОСПАТЬ

- Супруги нанесли множественные удары руками по телу знакомого, а после не менее шести ударов приисканным на месте ножом, вследствие чего он скончался на месте происшествия. Тело мужчины злоумышленники сбросили из окна квартиры, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Закрыв окно, муж и жена вымыли пол и легли спать. Через некоторое время на улицу вышел охранник ЧОПа, который находится в этом же доме. Мужчина собирался прогреть машину и опешил, когда увидел на крыше человеческие ноги. Охранник вызвал полицию.

ОФИЦИАЛЬНО

Следственная группа вычислила нужную квартиру по поврежденному наружному блоку кондиционера. Супругов задержали и отправили в СИЗО. Во время следствия муж и жена то сознавались в расправе над приятелем, то скидывали вину друг на друга.

- Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении мужчины и женщины. Они обвиняются в совершении преступления по статье «Убийство». Уголовное дело направлено в Хабаровский краевой суд для рассмотрения по существу, - прокомментировала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры региона.

Мужу и жене грозит от шести до 15 лет колонии.

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