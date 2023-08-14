Люди задыхались, пока врачи спасали жизнь ребенку: самолет экстренно сел в Хабаровске после сообщения о ЧП на борту

Рейс на Сахалин прервали из-за больного пассажира на борту Фото: пресс-служба аэропорта Хабаровск

Самолет, летевший из Москвы в Южно-Сахалинск, экстренно посадили в аэропорту Хабаровска. На борту судна произошло ЧП: у трехлетней девочки случился приступ эпилепсии, из-за чего ребенок едва не погиб в полете.

НЕ МОГЛА ДЫШАТЬ

Рейс Москва - Южно-Сахалинск выполнялся в штатном режиме, пока в 10:31 не поступило сообщение о внештатной ситуации на борту. Трехлетней девочке стало плохо. Ребенок начал задыхаться из-за приступа эпилепсии. Перепуганные родители не могли помочь малышке.

В этот момент самолет как раз летел над Хабаровском. Было принято решение прервать рейс и посадить судно на запасной аэродром. К моменту приземления скорая уже ждала маленькую пациентку.

- Вызов в скорую поступил в 10:44. В 11:20 самолет приземлился, на борту была трехлетняя девочка с эпилепсией. Ее госпитализировали в детскую краевую больницу, - рассказали «КП» - Хабаровск» в минздраве Хабаровского края.

К счастью, среди пассажиров самолета оказался доктор. Пока судно заходило на посадку, он выполнял реанимационные действия. Благодаря этому малышка осталась жива. Неизвестно, как могла сложиться ситуация, не будь на борту никого из медиков.

ОСТАВИЛИ БЕЗ ВОЗДУХА

Пока врачи боролись за жизнь ребенка, пассажиры экстренно севшего борта оставались в самолете. Двигатели пришлось выключить на время, пока малышку передавали медикам, а ее родители забирали свой багаж. Вылет отложили почти на два часа. Все это время люди сидели взаперти с неработающей системой циркуляции воздуха.

Уже через несколько минут температура в салоне поднялась. Дышать стало сложно. Пассажиры пытались хоть как-то освежиться, обмахиваясь всем, что попадалось под руку. В ход пошли и запасы воды, но это не спасало от нарастающей духоты. Бортпроводники пытались успокоить людей, поднося им напитки, но возмущение не утихало. Для многих ожидание стало настоящим испытанием.

В закрытом салоне люди просидели почти два часа. Позже в Сети появилось видео, снятое одной из пассажирок рейса. Женщина показала, что происходило на борту, пока судно ожидало разрешения на вылет.

- Просто нас варят, из нас консервы делают! - комментирует автор ролика.

В соцсетях начали распространять информацию о том, что еще двое детей на борту получили тепловой удар. Но, как уточнили «КП» - Хабаровск» в краевом минздраве, 13 августа больше вызовов из аэропорта не поступало.

О том, как сейчас себя чувствует девочка, которую сняли с рейса, информации нет. В краевой детской больнице пока отказались давать комментарий по этому поводу. «КП» - Хабаровск» продолжит следить за развитием событий.

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