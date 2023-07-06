Пассажирский Ан-24 из Хабаровска совершил экстремальную посадку на Сахалине

Самолет благополучно приземлился с четвертой попытки Фото: Александр ЧЕРНЫХ

Суровые погодные условия на Сахалине заставили экипаж Ан-24 авиакомпании «Ангара» трижды совершать уход на второй круг при посадке в аэропорту Ноглики. Борт выполнял рейс из Хабаровска.

На видео от очевидца попал момент одного из неудачных заходов. На кадрах видно, что Ан-24 коснулся взлетно-посадочной полосы передней стойкой шасси и снова взмыл в воздух. Аналогично произошло второе касание, после чего борт существенно сбросил скорость. Однако экипаж принял решение снова взлететь и зайти еще на один круг.

Погода, и правда, сыграла не за авиаторов. В Ногликах почти целый день идет дождь, густые кучево-дождевые облака, 11 градусов тепла и порывы ветра до восьми метров в секунду.

Малые аэродромы в Хабаровском крае позволяют совершать заход только с одного направления. Эксперты заявляют, что такое могло произойти из-за попутного ветра. Именно при его порывах самолет начинает качать вверх-вниз или, как говорят в авиации, «козлить».

Целый час ушел у экипажа на то, чтобы успешно посадить самолет. Никто из членов экипажа и пассажиров не пострадал, но обратный вылет в Хабаровск задержался.

- Каждому свойственно ошибаться. Командир воздушного судна - опытный летчик. Второй пилот - молодой. Все нюансы станут известны позднее, - рассказал «КП» - Хабаровск» источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, накануне вынужденную посадку совершил самолет авиакомпании «Хабаровские авиалинии», который совершал рейс из Хабаровска в Богородское. Из-за технических проблем с двигателем борту пришлось приземлиться в Комсомольске-на-Амуре.

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