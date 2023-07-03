Проблемы с двигателем: самолет экстренно сел в аэропорту Комсомольска-на-Амуре

L-410 с 14 пассажирами на борту совершил вынужденную посадку в Комсомольске-на-Амуре Фото: авиакомпания «ХабАвиа»

Будничный рейс для пассажиров рейса из Хабаровска в Богородское запомнится незапланированной длительной пересадкой. Самолет авиакомпании «Хабаровские авиалинии» совершил вынужденную посадку в Комсомольске-на-Амуре из-за технической проблемы с одним из двух двигателей.

- Рейс 469 по маршруту из Хабаровска в Богородское выполнялся на самолете L-410. Вылет воздушного судна из Хабаровска было по расписанию - в 10:05. Уже в 11:20 пилоты приняли решение уходить на запасной аэродром в Хабаровск. В 11:45 после консультаций и рекомендаций с диспетчером экипаж принял решение совершить посадку в аэропорту Комсомольска-на-Амуре, - рассказал «КП» - Хабаровск» Вадим Юрков, руководитель пресс-службы авиакомпании «Хабаровские авиалинии».

Посадка прошла в штатном режиме. Всего на борту воздушного судна находилось 14 пассажиров. Все они были размещены в гостинице в ожидании рейса, который доставит их из Комсомольска-на-Амуре в Богородское.

- 4 июля в 8:00 самолет вылетит из Хабаровска в Комсомольск-на-Амуре, чтобы доставить пассажиров рейса 469 из Города юности в Богородское. Также на нем прилетят авиационно-технические специалисты цеха технического обслуживания самолетов, чтобы изучить характер неисправности двигателя и провести анализ причин ее возникновения.

Напомним, ранее авиакомпания «ХабАвиа» увеличила количество рейсов из краевой столицы в Богородское в связи с увеличенным спросом по данному направлению. В июле и августе дополнительные рейсы будут осуществляться по вторникам, что увеличит их количество до трех раз в неделю - по понедельникам, вторникам и четвергам.

- То есть 4 июля из Хабаровска отправится сразу два рейса в Богородское. Один, чтобы забрать пассажиров из Комсомольска-на-Амуре, и второй - плановый.

Хабаровская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности полетов. В случае выявления оснований будут приняты меры реагирования для устранения нарушения и привлечения к ответственности виновных лиц.

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