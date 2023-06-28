Дополнительные рейсы в Богородское запускают из Хабаровска Фото: ХабАвиа
«Хабаровские авиалинии» запустили дополнительные перелеты из Хабаровска в Богородское и обратно. Билеты уже можно приобрести. Самолеты перевезут пассажиров четыре раза - 4, 11, 18 и 25 июля.
- Дополнительные рейсы запланированы по вторникам в связи с повышенным спросом на пассажирские авиаперевозки на этом маршруте, - рассказали представители авиакомпании.
То есть частота рейсов выросла до трех - по понедельникам, вторникам и четвергам.
А некоторые хабаровчане могут купить билеты по льготной половине стоимости. Речь идет об инвалидах, пенсионерах и молодых людях. Цена полета для них составит 3206 рублей. Для жителей Ульчского района талоны продают за 4,5 тысячи как для жителей северных районов. Купить их можно в кассах и на сайте «ХабАвиа» или в агентствах.
Между тем в июне из Хабаровска на отдых улетели 180 тысяч человек. Итоги подвели в аэропорту города.
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