На радость отдыхающим: первый рейс спустя 10 лет отправился из Хабаровска в Минеральные Воды

Полеты осуществляются на Airbus A330-200 Фото: Кирилл КЕМЕНЕВ

Поездка в аэропорт всегда вызывает эмоции - у кого-то волнение, кто-то грустит, а кто-то не может скрыть улыбки. В воздушную гавань Хабаровска сегодня приезжали радостные все, без исключения.

8 июня стартовала полетная программа авиакомпании iFly Airlines из международного аэропорта Хабаровск в Минеральные Воды. Последний рейс по данному направлению выполнялся аж в 2013 году.

- Я хочу поблагодарить авиакомпанию iFly за открытие уже третьего направления из краевой столицы. Мы полетели с вами в Сочи, в Санкт-Петербург, а теперь и в Минеральные Воды. Это возможность для жителей Хабаровского края посетить курорты Ставрополья и Краснодарского края, - заявила Ирина Горбачева, министр транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края.

Первые пассажиры, прошедшие регистрацию на рейс, получили ценные подарки от авиакомпании и пожелания прекрасного отдыха.

На торжественном запуске присутствовали представители правительства Хабаровского края, коммерческий директор авиакомпании iFly и директор аэропорта Фото: Кирилл КЕМЕНЕВ

- Хабаровск планирует продолжать работу над открытием новых направлений, как внутри страны, так и международных. На данный момент ведутся переговоры. Прямое авиасообщение - это двигатель прогресса туристической отрасли, - отметила Екатерина Пунтус, министр туризма Хабаровского края.

Полеты в Минеральные Воды будут осуществляться на широкофюзеляжном Airbus A330-200, который позволяет вместить в себя 370 пассажиров. 8 июня на борт воздушного судна поднялись 123 туриста из Хабаровского края.

Как для авиакомпании, так и для региона, открытие нового направления - это чрезвычайно важное событие. Мы долго дискутировали на тему открытия рейсов из Хабаровска в Минеральные Воды. Сейчас с уверенностью можно заявить, что оно перспективное, - подчеркнул Андрей Филиппов, коммерческий директор авиакомпании iFly.

В кулуарных разговорах было отмечено, что жители Хабаровского края с радостью восприняли информацию о начале полетной программы. О ее результатах говорить пока рано, но представителями перевозчика была проведена колоссальная работа как в Ставрополье, так и в Хабаровске.

На первый рейс зарегистрировались 123 пассажира Фото: Кирилл КЕМЕНЕВ

- Мы смотрим в глубину и уже видим спрос на июль и август. Также ведется работа по развитию дополнительных направлений. Мы пока не можем назвать их, потому что работаем в конкурентной среде. Хабаровск стал лидером как по количеству направлений для нашей авиакомпании, так и по частоте.

Было отмечено, что правительство региона обсуждает включение рейсов в Сочи и Минеральные Воды в перечень направлений субсидированных перевозок.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» - Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Семь часов до тропиков: российская авиакомпания доставит жителей Хабаровска до Пхукета регулярными рейсами

Крупнейшая российская авиакомпания запускает прямые рейсы из Хабаровска на Пхукет с 11 июля (подробнее)

Прямиком на теплое море: из Хабаровска во Вьетнам можно будет долететь за шесть часов

Авиакомпания «ИрАэро» запустит прямые перелеты во Вьетнам из Хабаровска (подробнее)

Лето через пять дней: куда съездить в отпуск из Хабаровска

Прямые рейсы свяжут несколько городов России с Хабаровском в летний период (подробнее)