Семь часов до тропиков: российская авиакомпания доставит жителей Хабаровска до Пхукета регулярными рейсами

Регулярные рейсы из Хабаровска на Пхукет стартуют 11 июля Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Крупнейший перевозчик России обрадовал жителей Дальнего Востока. Регулярные рейсы из Хабаровска на остров Пхукет будут выполняться два раза в неделю по вторникам и воскресеньям, начиная с 11 июля.

Самолеты Boeing 777, вмещающие в себя 402 пассажира, будут отправляться из Хабаровска в 13:00, а касаться земли на побережье Андаманского моря в 17:45 по местному времени. Прямой перелет займет семь часов 45 минут. Обратный же путь займет чуть меньше времени. Борт с возвращающимися туристами будет отрываться от земли в 20:30 и прибывать в Хабаровск в 6:45.

- У некоторых категорий граждан есть недвижимость в Таиланде, а кто-то хочет выехать на более длительный срок, чем предлагают туроператоры. Для таких клиентов данные перелеты будут более выгодными, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Асеева, член Дальневосточной региональной ассоциации туризма.

Авиакомпания уже открыла продажу билетов. Цены начинаются от 37 тысяч рублей с человека в одну сторону. Обратный проездной документ обойдется дешевле. Например, тариф «Эконом Лайт» без багажа обойдется почти в 26 тысяч рублей.

Ранее «Аэрофлот» сообщил о запуске регулярных перелетов в Бангкок. С 9 июля жители Владивостока дважды в неделю смогут посещать столицу Таиланда. Также полетная программа распространилась и на другие регионы, включая Новосибирск, Иркутск и Красноярск.

Благодаря прямым перелетам жителям будет проще добираться до Таиланда и исключить пересадки в Москве, что существенно сэкономит деньги и время.

Напомним, рейсы на Пхукет из Хабаровска также осуществляют две чартерные авиакомпании - Azur Air и Ikar, которые продлили свои программы до конца лета.

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