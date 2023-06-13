Объединяя всю страну: прямые рейсы могут связать Хабаровск и Калининград в следующем году

Продолжительность рейса Хабаровск - Калининград может составить 12 часов Фото: Кирилл КЕМЕНЕВ

Совсем недавно сложно было представить, как это возможно - добраться из Хабаровска в Калининград, минуя пересадки. Но в следующем году это может стать реальностью. Авиакомпания iFly ведет переговоры с Министерством транспорта России о включении направления Хабаровск - Калининград в перечень субсидированных.

Одновременно с этим международный аэропорт Хабаровска имени Г. И. Невельского и аэропорт Храброво (международный аэропорт Калининграда имени императрицы Елизаветы Петровны - прим. ред.), которые разделяют тысячи километров, зимой начали переговоры об установлении прямого авиасообщения. Однако все упирается в рентабельность таких рейсов. Перелеты из восточной точки в западную займут около 12 с половиной часов. За это время самолет преодолеет почти 10 тысяч километров.

- Окончательно решение не принято. Калининград попадает в сферу наших интересов, поэтому мы запрашивали минтранс рассмотреть возможность внесения данного направления в список субсидируемых. Сейчас его там нет. В этом году мы не стали выходить на него с коммерческими тарифами, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валерия Ященко, руководитель отдела продаж авиакомпании iFly.

Калининградская область стала одним из популярных направлений для внутренней миграции у жителей Хабаровского края наряду с Краснодарским краем и Санкт-Петербургом.

- Сейчас мы фиксируем колоссальный спрос на направление в Сочи со стороны жителей Хабаровского края. Мы понимаем, что еще не все знают о запуске полетных программ, тем не менее надеемся, что наши рейсы будут популярны, что позволит увеличить частоту рейсов, - отметили в авиакомпании.

Напомним, льготы для дальневосточников среди всех рейсов iFly из Хабаровска распространяется пока только на полеты в Санкт-Петербург.

- К сожалению, на полеты в Минеральные Воды и Сочи действуют только льготы для определенных категорий граждан.

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