Расширяя границы: международные рейсы в Цзямусы могут запустить из Хабаровска

Минтуризма и администрация города Цзямусы займутся поиском авиаперевозчика Фото: Кирилл КЕМЕНЕВ

Увеличение количества рейсов - одна из главных задач министерства туризма края и международного аэропорта Хабаровска. Сегодня из краевой столицы летают рейсы в Китай и Таиланд.

Китайские партнеры настроены расширить взаимодействие с российской стороной. Накануне состоялась встреча с делегацией города Цзямусы. Во время заседания поднимались такие вопросы, как возможность отдыха российских туристов в Китайской Народной Республике, а также путешественников из Китая в России. Немаловажным аспектом стало качество предоставляемых услуг и безопасность транспортных маршрутов.

Еще до пандемии коронавирусной инфекции существовало прямое авиасообщение между городами. Рейсы из Хабаровска в Цзямусы пользовались стабильным спросом. Более того, региональные туристические фирмы предлагали расширенные программы для посещения города.

- Сейчас ведется совместная работа с китайской стороной по возобновлению полетной программы и поиску авиаперевозчика, - рассказали в министерстве туризма Хабаровского края.

Сегодня доступны вылеты по двум китайским направлениям из Хабаровска - в Харбин и в Пекин. Однако стоимость таких перелетов превышает ожидания туристов.

- Открытие рейса в Цзямусы будет зависеть от авиаперевозчика и установленных им цен на билеты, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Асеева, член Дальневосточной региональной ассоциации туризма.

При этом отмечается, что по данному направлению нужен небольшой борт, который способен перевезти до 70 пассажиров, чтобы он был заполнен полностью.

Напомним, ранее авиакомпания iFly запустила полетную программу из Хабаровска в Минеральные Воды, Сочи и Санкт-Петербург. Добраться прямыми рейсами из краевой столицы можно будет до конца сентября.

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