Лучше через Москву: китайские авиакомпании не спешат выполнять рейсы из Хабаровска

Китайские авиакомпании не уверены в рентабельности рейсов на Дальний Восток Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Добраться до городов Китая из Хабаровска по-прежнему можно только российскими авиакомпаниями. Опыт Hainan Airlines оказался не самым удачным, поэтому китайские перевозчики пока не торопятся заходить на рынок Дальнего Востока, предпочитая западные регионы России.

Сегодня в летнем расписании пяти российских авиакомпаний есть 13 маршрутов. Каждую неделю самолеты совершают по 32 рейса в Пекин, Харбин, Шанхай, Гуанчжоу и Урумчи. При этом частота рейсов у китайских перевозчиков больше, но предпочтительные пункты назначения - это Москва и Санкт-Петербург.

- Нельзя сказать, что китайские авиакомпании игнорируют аэропорты Дальнего Востока. Стоит понимать, что это коммерческие структуры, которы должны зарабатывать. У китайских туристов намного выше спрос на западные регионы России. Также берется во внимание численность населения в пункте назначения. В Хабаровском крае потенциальная доля клиентов на такие авиаперелеты составляет 20-30 процентов, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Асеева, член Дальневосточной региональной ассоциации туризма.

Китайская сторона вылетает в Россию из Чэнду, Циндао, Сианя, Чунцина, Шанхая, Гуанчжоу и Пекина по 45 раз в неделю. Обслуживают такие маршруты семь авиакомпаний.

- Стоит задать вопрос: какая коммерческая загрузка с рентабельными рейсами может быть в наш регион, учитывая, что платежеспособность населения Хабаровского края является невысокой.

Тем не менее федеральные власти в лице Министерства транспорта продолжают консультироваться с представителями Китайской Народной Республики по вопросам расширения авиасообщения между странами.

Напомним, ранее делегация города Цзямусы провела встречу с министерством туризма Хабаровского края, результатом которой стала разработка совместной программы по возобновлению полетов между городами. Однако ее начало будет зависеть от поиска авиаперевозчика и установленных им цен на билеты.

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