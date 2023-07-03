Шесть бутылок пива и бесплатный проезд: как китайцы завлекают россиян в Фуюань

Жителям Хабаровска компенсируют проезд на теплоходе Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Недавно открывшаяся речная навигация между Хабаровском и Фуюанем была радостно воспринята дальневосточниками. Билеты на первые рейсы в приграничный Китай были раскуплены заранее, однако сейчас наплыв соскучившихся по путешествиям жителей России спал.

Для привлечения трансграничных туристов администрация города Фуюань сделала хитрый ход и придумала акцию, которая у кого-то может вызвать интерес, а у кого-то улыбку. Ее суть заключается в том, что российские туристы, въезжающие в пункт пропуска Фуюань с понедельника по четверг смогут вернуть деньги за проезд на теплоходе. Эта сумма небольшая и составляет всего 145 юаней (немногим более 1 700 рублей - прим.ред.), но как факт - приятно.

Второй «халявой» для россиян стала возможность бесплатного посещения достопримечательностей города, в том числе и путевка на китайскую часть острова Большой Уссурийский. Доступ к нему был закрыт для иностранцев и до пандемии коронавируса.

Но «вишенкой» на торте стало бесплатное пиво в количестве шести бутылок на человека. Его выдают как комплимент на ужин на ночном рынке Дунцзи и еще в двух ресторанах, расположенных неподалеку.

- Деньги возвращают по прибытии на руки. Иногда могут вернуть при заселении в отель. То же самое делают и с пивом, хотя особого смысла в этом нет, оно тут стоит копейки. В некоторые заведения предоставляют скидки, но это все рассчитано заранее, потому что продукция продается втридорога, - рассказал «КП» - Хабаровск» Денис, житель Хабаровска.

Напомним, ранее Министерство экономического развития Российской Федерации анонсировало облегченный миграционный режим. Китайская сторона должна была предоставить список туристических операторов, которые смогут формировать группы для безвизового сообщения между странами. Точная дата начала действия соглашения пока остается неизвестной.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» - Хабаровск» обязательна

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Теперь точно: жители Хабаровска смогут отправиться в приграничный Китай с 10 июня

Речная навигация из Хабаровска в Фуюань начнется 10 июня (подробнее)

Расширяя границы: международные рейсы в Цзямусы могут запустить из Хабаровска

Полетная программа в Цзямусы разрабатывается в Хабаровском крае (подробнее)

Уже на чемоданах: жители Хабаровска в предвкушении безвизового режима с Китаем

Жители Хабаровска смогут отправиться в Китай без визы в июле (подробнее)