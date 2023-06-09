Теперь точно: жители Хабаровска смогут отправиться в приграничный Китай с 10 июня

Первый теплоход в Китай отправится 10 июня Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Свершилось то, чего ждали многие жители Хабаровска, соскучившиеся по путешествиям в Китай - координационный совет принял решение о начале транспортного сообщения между краевой столицей и Фуюанем по Амуру.

- Первый рейс в Фуюань состоится 10 июня, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Асеева, член Дальневосточной региональной ассоциации туризма.

Более трех лет между краевой столицей и Фуюанем отсутствовало прямое пассажирское сообщение из-за пандемии коронавирусной инфекции. Министр туризма Хабаровского края проводила встречу с мэром Фуюаня Фань Цзитао, на которых обсуждались особенности подготовки к туристическому сезону и приему гостей по обе стороны границы. На данный момент известно, что между городами будут курсировать четыре судна: два на 90 мест и два - на 50.

Установленный в районе речного вокзала дебаркадер будет выступать не только в роли пропускного пункта, но и для контроля санитарно-эпидемиологической ситуации. Для этих целей хабаровский Роспотребнадзор завез и установил необходимое термометрическое оборудование.

Туристические агенты начали бронирование билетов заранее, однако не спешили с приемом оплаты, опасаясь, что старт навигации вновь могут перенести. При этом интерес со стороны жителей высокий, и многие билеты были распроданы еще до получения официального разрешения.

- Разрешение на прием и отправку теплоходов в Фуюань дала китайская сторона, а координационный совет согласовали точную дату. В его состав входит министерство туризма региона и компания «Хабаровскводтранс».

Напомним, ранее стали известны цены на размещение российских туристов в Фуюане. Они составили от 8 600 до 11 200 рублей в сутки с одного постояльца. Путешественников также предупреждают, что в стоимость путевок не входит портовый сбор и оформление визы по прибытии. Это обойдется в 50 и 130 юаней соответственно (500 и 1300 рублей - прим. ред.).

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