Готовы ехать, но это не точно: туристические фирмы планируют запуск путевок из Хабаровска в Фуюань

Предварительно речная навигация начнется 10 июня Фото: Эдвард ЧЕСНОКОВ

Начало речной навигации между Хабаровском и приграничным Китаем переносится уже в третий раз, хотя переговоры о безвизовом туризме между двумя странами ведутся давно. Первый запуск трамвайчиков по Амуру должен был состояться 20 мая, однако позднее дату перенесли на 1 июня. Но и в первый день лета хабаровчане не смогли отправиться за границу.

Утомительное ожидание скоро может закончиться. Туристические компании определились с ценами на путевки в Фуюань.

- Путевки пока не поступили в свободную продажу, однако началось предварительное формирование списков желающих отправиться в поездку. Предварительное число определено - 10 июня, но это не точно, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Асеева, член Дальневосточной региональной ассоциации туризма.

Пока предлагаются варианты с остановкой на одну и две ночи в Фуюане. Например, гостиница «Цзуньдун» просит с одного постояльца 8 600 рублей, «Дракон» - 8 800 рублей в рабочие дни и доплату 500 рублей в выходные. Гостиница «Лай Лай» разместит туристов за 9 000 рублей, а «Мэйшинсинь» - за 10 100 рублей.

Туристам, которые захотят отправиться на две ночи, придется заплатить немногим больше, но в пересчете на среднюю стоимость ночевки - дешевле. Одному человеку в гостинице «Цзуньдун» придется выложить 9 600 рублей, «Дракон» потребует 10 200 рублей в будни и 500 рублей доплаты в выходные. Гостиница «Лай Лай» попросит 10 500 рублей, а «Мэйшинсинь» - 11 200 рублей.

Ориентировочное время в пути на судне по Амуру составит два с половиной часа в одну сторону. В стоимость путевки не входит портовый сбор в размере 50 юаней (500 рублей - прим. ред.), оформление визы по прибытии за 130 юаней (1 300 рублей - прим. ред.).

- Пока записываем людей без оплаты с 10 июня. Это связано с тем, что запуск навигации могут сдвинуть на один-два дня, - говорит Валентина Асеева.

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