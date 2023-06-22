Уже на чемоданах: жители Хабаровска в предвкушении безвизового режима с Китаем

Точная дата начала безвизового режима определится позднее Фото: Михаил ФРОЛОВ

Межправительственное соглашение о безвизовом режиме пребывания россиян в Китае наконец-то обретает хоть какое-то очертание. Министерство экономического развития Российской Федерации анонсировало облегченный миграционный режим.

Китайская сторона в течение двух недель предоставит список туристических операторов, что позволит запустить безвизовое сообщение между странами уже летом этого года. Россия и Китай тесно сотрудничают в этом направлении. Обе страны заинтересованы в будущем безвизе после остановки сообщения из-за пандемии коронавирусной инфекции.

- Точная дата начала действия межправительственного соглашения пока неизвестна. Ни один официальный орган информацию не дает, - рассказала «КП» - Хабаровск» Валентина Асеева, член Дальневосточной региональной ассоциации туризма.

По словам специалиста, в Хабаровском крае этот вопрос курирует региональное министерство туризма.

- Региональные органы власти ждут ответа от своих федеральных коллег. Кулуарная информация начала распространяться еще с мая. Первая дата, которая прозвучала в СМИ, была 15 мая, позднее это переносилось на июнь, а теперь уже и июль.

Напомним, безвизовым режимом смогут воспользоваться не только граждане России, но и КНР в рамках межправительственного соглашения. Туристы из двух стран смогут в течение 15 дней пользоваться безвизовым режимом на территории страны пребывания, однако это распространяется только на поездки в составе группы.

Следующее заседание представителей России и Китая по вопросам раскрытия туристического потенциала удаленных территорий должно состояться в Якутске.

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