Разнес стену и припечатал человека: водитель на высокой скорости въехал в магазин в Хабаровском крае

Автомобиль разнес магазин в поселке Хор Фото: @dps_lazo27 Фото: Социальные сети

Иномарка на полном ходу залетела в магазин, едва не задавив человека. Машина пробила стену и остановилась в нескольких сантиметрах от прилавка. Эффектное появление «Тойоты» записала камера наблюдения. Стоит признать, что кадры получились ничем не хуже голливудского экшена.

БЕЗ ТОРМОЗОВ

Случай произошел в поселке Хор ранним утром 11 августа. В пивной магазин как раз зашел один из первых покупателей. Из подсобки вышла продавщица, чтобы рассчитать клиента, но тот даже не успел выбрать товар. Стену со стороны входа в торговый зал разнесла иномарка. Машина на высокой скорости протаранила магазин, оставив вместо двери огромную дыру.

Автомобиль задел мужчину, который не успел увернуться от удара. На видео заметно, как его толкнуло капотом. Но водитель успел остановиться до того, как машина прижала человека к прилавку. Перепуганный покупатель поторопился вылезти из-под обломков и вышел на улицу. Как оказалось позже, он не пострадал и отказался от помощи медиков. Хотя очевидцы сообщали, что мужчина после наезда прихрамывал на одну ногу. Сотрудница магазина тоже осталась цела.

Покупатель и продавец отказались от медицинской помощи Фото: @dps_lazo27 Фото: Социальные сети

ПЕРЕБОРЩИЛ С ГАЗОМ

Как выяснили сотрудники ГИБДД, причиной аварии стала невнимательность водителя. Он сильно разогнался и отвлекся от дороги. Машина вильнула в сторону и влетела прямо в магазин.

Травмы получил один из пассажиров иномарки Фото: @dps_lazo27 Фото: Социальные сети

- Авария произошла в 6:50. «Тойота-Краун» врезалась в магазин на Менделеева, 19 А. Посетитель и продавец не обращались за медицинской помощью, а вот одного из участников ДТП госпитализировали. Пострадал 21-летний мужчина, - рассказали «КП» - Хабаровск» в УГИБДД по Хабаровскому краю.

По неподтвержденной информации, в машине находились четыре человека. Пострадавшего увезли на скорой с переломом плеча. Также в местных пабликах говорят, что у мужчины были осколки в глазах и разбита голова. Но в краевом минздраве это опровергли.

- Пострадавший в удовлетворительном состоянии, получил сотрясение и мелкие раны. Его осмотрел нейрохирург второй краевой больницы. Врач направил пациента домой на амбулаторное лечение, - уточнили «КП» - Хабаровск» в минздраве Хабаровского края.

На месте аварии сейчас работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. Они установят обстоятельства произошедшего, после чего примут решение о том, что делать с виновником ДТП.

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