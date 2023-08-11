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Происшествия11 августа 2023 4:55

Огонь уничтожил все: склад автозапчастей сгорел дотла в Хабаровске

Склад автозапчастей сгорел в Хабаровске
Александра ЯВИЩЕНКО
Склад площадь 400 "квадратов" сгорел дотла

Склад площадь 400 "квадратов" сгорел дотла

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Ранним утром в Хабаровске произошел пожар, который всего за несколько часов уничтожил огромный склад с автозапчастями. Пламя было настолько сильным, что металлическая конструкция буквально «поплыла». Теперь на месте огромного бокса только искореженные куски железа и опоры, только отдаленно напоминающие очертания бывшей постройки.

Металлическая конструкция склада буквально «поплыла»

Металлическая конструкция склада буквально «поплыла»

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В спасательную службу города вызов поступил 11 августа в 4:47. Очевидцы сообщили о горящем боксе по адресу Световая, 9 А. К месту отправились сразу девять подразделений в составе из 32 человек. Приехавшие пожарные были шокированы масштабом разрушений. Склад площадью 400 квадратных метров был полностью поглощен огнем.

Приехавшие пожарные были шокированы масштабом разрушений

Приехавшие пожарные были шокированы масштабом разрушений

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Было установлено, что горит склад с автозапчастями из быстровозводимых конструкций. Подразделения установили автоцистерну на пожарный водоем для бесперебойной подачи воды и приступили к тушению огня. Из-за плотной застройки пламя могло в любой момент перекинуться на соседние строения, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Из-за плотной застройки пламя могло перекинуться на соседние строения

Из-за плотной застройки пламя могло перекинуться на соседние строения

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Пожарные отработали быстро. Всего за полчаса им удалось остановить распространение огня, защитив соседние постройки. Уже в 5:47 они потушили открытое пламя и приступили к проливке тлеющих конструкций. В 8:04 они доложили о полной ликвидации возгорания.

Всего за полчаса пожарным удалось остановить распространение огня

Всего за полчаса пожарным удалось остановить распространение огня

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

К счастью, при пожаре никто не пострадал. Что стало причиной возгорания, еще устанавливают. В управлении МЧС отметили, что возгорание разрослось до таких масштабов из-за позднего сообщения о ЧП. Дознавателям теперь предстоит выяснить обстоятельства пожара и сумму нанесенного им ущерба.

Что стало причиной возгорания, еще устанавливают

Что стало причиной возгорания, еще устанавливают

Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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