Огонь уничтожил все: склад автозапчастей сгорел дотла в Хабаровске

Склад площадь 400 "квадратов" сгорел дотла Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Ранним утром в Хабаровске произошел пожар, который всего за несколько часов уничтожил огромный склад с автозапчастями. Пламя было настолько сильным, что металлическая конструкция буквально «поплыла». Теперь на месте огромного бокса только искореженные куски железа и опоры, только отдаленно напоминающие очертания бывшей постройки.

Металлическая конструкция склада буквально «поплыла» Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

В спасательную службу города вызов поступил 11 августа в 4:47. Очевидцы сообщили о горящем боксе по адресу Световая, 9 А. К месту отправились сразу девять подразделений в составе из 32 человек. Приехавшие пожарные были шокированы масштабом разрушений. Склад площадью 400 квадратных метров был полностью поглощен огнем.

Приехавшие пожарные были шокированы масштабом разрушений Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

- Было установлено, что горит склад с автозапчастями из быстровозводимых конструкций. Подразделения установили автоцистерну на пожарный водоем для бесперебойной подачи воды и приступили к тушению огня. Из-за плотной застройки пламя могло в любой момент перекинуться на соседние строения, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Из-за плотной застройки пламя могло перекинуться на соседние строения Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Пожарные отработали быстро. Всего за полчаса им удалось остановить распространение огня, защитив соседние постройки. Уже в 5:47 они потушили открытое пламя и приступили к проливке тлеющих конструкций. В 8:04 они доложили о полной ликвидации возгорания.

Всего за полчаса пожарным удалось остановить распространение огня Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

К счастью, при пожаре никто не пострадал. Что стало причиной возгорания, еще устанавливают. В управлении МЧС отметили, что возгорание разрослось до таких масштабов из-за позднего сообщения о ЧП. Дознавателям теперь предстоит выяснить обстоятельства пожара и сумму нанесенного им ущерба.

Что стало причиной возгорания, еще устанавливают Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

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