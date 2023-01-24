Горела на глазах матери и братьев: 17-летняя девушка погибла из-за неисправного электроприбора в Хабаровском крае

Предварительно, причиной пожара стал электронагревательный прибор Фото: Прокуратура Хабаровского края

Очередной пожар унес жизнь человека в Хабаровском крае. В ночь на 21 января в горящем доме погибла 17-летняя девушка. Правоохранительные органы по данному факту завели уголовное дело.

ЗА ГЛАВНУЮ

В доме по Карьерной улице на станции Мылки остались трое детей. Мама уехала в гости к подруге в Амурск, за главную оставила 17-летнюю дочь. Девушке было наказано следить за порядком и присматривать за двумя братьями 13 и восьми лет.

И без того сильные морозы стали еще жестче - температура воздуха в эту ночь была около -40 градусов. Чтобы не замерзнуть, дети включили в доме обогреватели. Вероятно, работали и другие электронагревательные приборы. Предварительно, одно из устройств вышло из строя, и начался пожар.

Пожар уничтожил дом полностью Фото: Прокуратура Хабаровского края

НЕ СМОГЛА

Пламя моментально охватило кирпичный дом, выбраться из пожара смогли двое братьев. Старшая сестра покинуть жилище не успела. Когда пожарные уже тушили дом, приехала мама детей. В отчаянии женщина кричала и горько плакала, но помочь ее дочери уже не мог никто.

- Локализовать открытое горение на площади 70 квадратных метров пожарным удалось в 02:22. Жилой дом выгорел полностью, частично пострадала пристройка, дальнейшего распространения огня удалось избежать. Во время разбора места пожара была обнаружена несовершеннолетняя девушка без признаков жизни. В 09:22 пожар был полностью ликвидирован, - прокомментировали в пресс-службе главка МЧС РФ по Хабаровскому краю.

РЕАКЦИЯ

Мать вместе с сыновьями находится в Амурском центре социальной помощи семье и детям. С ними работают психологи. Известно, что на учетах семья не состояла.

Пожар тушили около семи часов Фото: Прокуратура Хабаровского края

- Амурская городская прокуратура проводит проверку, в ходе которой будет дана оценка деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, - сообщила «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, официальный представитель прокуратуры региона.

По факту гибели девушки заведено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

- Следователем осмотрено место происшествия, допрашиваются свидетели и очевидцы случившегося, проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств случившегося, - рассказала Дарья Немцева, официальный представитель СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

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