Пожар случился в коттедже популярного блогера: что известно о погибших в горящем доме женщине и ребенке в Хабаровске

Анна и Эмилия погибли во время пожара в доме у родственников

Минувшей ночью в Хабаровске произошел крупный пожар в жилом частном доме. В имении находилось шесть человек – пятеро детей и одна взрослая женщина. В результате пожара спастись удалось лишь четверым несовершеннолетним, двое – 32-летняя женщина и ее пятилетняя дочь, погибли. Не успели выбраться из комнаты… Как удалось выяснить редакции «КП» - Хабаровск», пожар вспыхнул в доме известного хабаровского блогера – Анастасии Лант (Лантушенко).

ОФИЦИАЛЬНО

Первыми о пожаре узнали сотрудники МЧС. На место моментально отправились расчеты. Вызов поступил в 5:29, к 8 утра огонь полностью потушили, но без жертв не обошлось. Разведка обнаружила в одной из комнат трехэтажного дома два бездыханных тела – женщины и маленькой девочки. Еще четверо детей успели выбежать на улицу. Тут же ку делу подключились прокуратура края и следственный комитет. Начались проверки.

- В семье собственника дома четыре ребенка. Пока хозяева были в отъезде, их 32-летняя сестра со своей пятилетней дочкой присматривали за родственниками. Предварительно установлено, что возгорание началось на втором этаже, где спали дети хозяина дома. Сестра со своим ребенком ночевали на третьем этаже, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию со СМИ.

Эмилии было всего пять лет... Фото: социальные сети погибшей Анны Лантушенко

КТО ТАКАЯ АНАСТАСИЯ ЛАНТ?

Трехэтажный дом на Моховой принадлежит Анастасии и Артему Лантушенко. В семье шестеро детей. Двое из них только окончили школу, а самому маленькому Артему Артемовичу всего четыре года. Семья в Хабаровске достаточно известная, во-первых, потому что многодетная, во-вторых, потому что публичная – мама успешный блогер и сетевик.

Вести активную жизнь в социальных сетях Анастасия начала давно. Подписчики наблюдали за жизнью большой семьи, а когда пара строила дом и столкнулась с кучей проблем, то хабаровчане им сопереживали, давали советы. Часто Артем, отец семейства, делает для женщины сюрпризы, вывозит на отдых, а о самой Анастасии отзывается самыми теплыми и нежными словами.

Вот и сейчас пара уехала к морю на отдых, двоих детей отправили к старшему поколению, а четверо остались дома. Присмотреть за ними согласилась сестра Артема, Анна Лантушенко, с собой взяла свою пятилетнюю дочь Эмилию.

ХОЗЯЕВА ДОЛЖНЫ БЫЛИ ВЕРНУТЬСЯ РАНЬШЕ

Анастасия и Артем должны были вернуться раньше, но в последний момент поменяли билеты и решили остаться еще на день. Кто знает, как все повернулось бы, вернись они в намеченную дату… Возможно, беды бы не случилось, а может быть, наоборот, трагедия была бы еще более страшной. Сейчас уже об этом никто не узнает.

Ничего не подозревающие Настя и Артем чудесно проводили время, там же отметили день рождения хозяйки, отдыхали и загорали. Социальные сети пестрили яркими кадрами и историями с отдыха, казалось, все чудесно, но вдруг в самом последнем сторис Анастасия крупными буквами написала на черном фоне: «ОСТАВЬТЕ НАС ПОЖАЛУЙСТА В ПОКОЕ». Семья узнала о трагедии. Говорить с журналистами в такой страшный момент они отказались.

… Красивая молодая женщина и ее чудесная маленькая дочка с милыми кудряшками погибли при страшных обстоятельствах. Добрались ли до Хабаровска Анастасия с мужем – пока не известно, пока в деле разбираются, на месте работает следственный комитет, дело по причинению смерти по неосторожности уже заведено. Предварительно причиной пожара стала неисправная электропроводка.

- Следственной группой незамедлительно проведен осмотр места происшествия, назначены экспертизы, допрашиваются свидетели случившегося, проводится комплекс следственных и процессуальных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, - сказали в следкоме по Хабаровскому краю.

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