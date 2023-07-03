Увлекалась чирлидингом и красила волосы в яркий цвет: что известно об утонувшей в Хабаровске девочке-подростке

Девочка только перешла в старшую школу и планировала готовиться к экзаменам Фото: личная страница Кати в социальных сетях

Яркие волосы, куча друзей и эффектные фотографии с выступлений. Такой была жизнь Кати* до трагического случая на реке. 2 июля вечером ее жизнь оборвалась за несколько минут. Девочка-подросток утонула в Амуре, пока ее друзья пытались найти ее в мутной воде.

50 СВИДЕТЕЛЕЙ

Катя в компании пяти друзей-ровесников пошла купаться в Амуре. Приятели отправились к реке одни без взрослых. Воскресный вечер должен был закончиться общением в приятной компании, но обернулся трагедией. Расположившись на берегу у «Амуркабеля», друзья стали нырять и купаться, беспечно понадеявшись, что купание в запрещенном месте не приведет к неприятностям.

В один момент Катя погрузилась в воду, но назад уже не вынырнула. Друзья запаниковали и стали звать ее по имени, но девочка не откликалась. Катя исчезла. Тогда приятели испугались и стали искать ее в воде, просить помощи и кричать. Никто из взрослых также не смог помочь. Друзья Кати вышли на берег и позвонили в МЧС.

Спасатели искали девочку до самой темноты, но, к сожалению, так и не нашли. Поиски ведутся до сих пор: осматриваются берег и дно реки. В МЧС объяснили, что Катя утонула.

- Они хихикали, плескались. Раз – и не видно. На берегу тогда было полно народу, человек 50. В основном все просто наблюдали. Кто был поближе, пытался нырнуть, увидеть ее на дне, не нашли. Думаем, течением могло подхватить и унести. Там каждый год такие ситуации бывают, опасный участок, - рассказал «КП» - Хабаровск» очевидец произошедшего.

РОДСТВЕННИКИ УЗНАЛИ ПОСЛЕДНИМИ

Пока ведутся поиски девочки, клич о помощи бросили в поисковые отряды. Волонтеры также помогают осматривать акваторию и искать Катю.

- Купание в этом месте строго запрещено, но ежегодно оно привлекает множество людей. Некоторые, ответственно относясь к своей безопасности, принимают солнечные ванны на берегу. Но все же много тех, кто в летнюю жару стремится охладиться в воде, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

В ведомстве пояснили, что за нахождение детей без присмотра у водоема предусмотрены штрафы. Будут ли привлечены к ответственности родители Кати, пока что неизвестно. В таких случаях родственникам может грозить наказание за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего.

На место происшествия также приехал прокурор Индустриального района Илья Блудов. Ведомство запустило собственную проверку.

- Будет дана оценка деятельности должностных лиц органов местного самоуправления и системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - рассказали «КП» - Хабаровск» в прокуратуре Хабаровского края.

Девочка любила спорт Фото: личная страница Кати в социальных сетях

ЛЮБИЛА ЖИЗНЬ

Школа, в которой училась Катя, отказалась комментировать произошедшее. О девочке известно, что она хорошо училась и успешно перешла в 9 класс. У Кати есть младшая сестра, с которой девочка часто фотографировалась и выкладывала совместные снимки на личной страничке. Девочки проживают вместе с мамой, отца в семье нет.

Катя любила ярко одеваться и красить волосы в розовый цвет Фото: личная страница Кати в социальных сетях

На условиях анонимности подруга рассказала «КП» - Хабаровск», что она была веселой и жизнерадостной, очень любила своих друзей. У девочки были летние каникулы, и она проводила их вместе с приятелями: гуляла, выезжала плавать. Ей нравилось делать маникюр и красить волосы в яркие цвета. Главное увлечение Кати – чирлидинг. Она профессионально выступала с коллективом, поддерживая футбольную команду «СКА» - Хабаровск».

Часто выступала на соревнованиях Фото: личная страница Кати в социальных сетях

Источник в правоохранительных органах сообщил «КП» - Хабаровск», что семья не состояла на учете, никогда не попадала в поле зрения органов опеки. С мамой погибшего ребенка работают психологи.

*Имя изменено

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С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ:

Искали до темноты: девочка утонула в Амуре в Хабаровске

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