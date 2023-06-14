Гриша уже не вернется: парня искали больше месяца после несчастного случая в Хабаровском крае

Парня искали волонтеры, полиция и спасатели Фото: социальные сети Григория Маслеева

В Хабаровском крае завершились масштабные поиски 26-летнего пропавшего рыбака. К несчастью, итог у них самый печальный. Полтора месяца его судьба оставалась неизвестной, пока 14 июня его тело не достали из воды.

УЕХАЛ С ДРУГОМ

Григорий Маслеев жил в Комсомольске-на-Амуре. Рыбалкой увлекался с детства: знал все рыбные места и регулярно выезжал на природу с друзьями. 29 апреля он как обычно отправился на реку вместе с другом. С собой все необходимое: одежда из плотной ткани, спиннинги, надувная лодка, фонарики. Мужчины отправились в путь по Амуру, заранее сообщив о своих планах близким. Сплавляться планировали до острова Ченки. Там порыбачить, а затем домой. Вот только вечером назад вернулся лишь один из них.

САМ НЕ ПОНЯЛ, ЧТО СЛУЧИЛОСЬ

Обессиленный и вымокший друг Григория пришел домой рано утром. Совершенно растерянный мужчина сбивчиво рассказал родным, что на реке произошел несчастный случай. Отдышавшись, он уточнил, что потерял Григория в воде, а сам чудом спасся.

По рассказу друга, они плыли по Амуру мимо тайги поздно ночью. Около трех утра их моторная лодка резко и неожиданно перевернулась на середине реки. Приятель выплыл на поверхность и огляделся вокруг: ни Гриши, ни лодки нигде не было видно. Парень с трудом справлялся с течением и пытался держаться у поверхности. Ему повезло: мимо плыли другие рыбаки, которые и заметили парня. Мужчины вытащили пострадавшего из воды и забрали к себе на борт.

О произошедшем сразу же сообщили родственникам Григория. Близкие не могли поверить, что подобное могло произойти. Они до сих пор не понимают, как лодка вообще могла перевернуться. Приятель Григория объяснил, что оказался в воде в считанные секунды и причин назвать не может. Предполагал, что лодка могла наткнуться на камень, или ее занесло течением.

- Гриша очень ответственный и сильный. Он не мог допустить какую-то нелепость, был осторожным всегда. Я не могу поверить в то, что он мог погибнуть. Я верю, что он живой сидит где-то на острове и ждет, когда его найдут и спасут, - рассказала тогда «КП» - Хабаровск» Алла, родная сестра Григория.

В сентябре Григорию бы исполнилось 27 лет Фото: социальные сети Григория Маслеева

ИСКАЛИ НА ЗЕМЛЕ И ПОД ВОДОЙ

На следующий день утром отец спасшегося мужчины позвонил в службу спасения. Он объяснил, что случилось на реке, и попросил помощи. В это время знакомые Григория тоже выехали на место. Они хотели сделать все возможное, чтобы найти парня.

- Все местные, кто мог, прибыли туда на катерах. Все в шоке, делали, что могли, чтобы найти его.

Сарафанное радио разнесло новость о пропаже Гриши по округе. На место выезжали волонтеры, полиция, спасатели. В социальных сетях размещали объявление с фотографиями Григория, просили помочь, рассказать знакомым. Близким просто не верилось, что парень не смог спастись, до последнего надеялись, что он ждет их где-то на участке суши.

- Поисковые мероприятия на территории проходили с привлечением сотрудников МЧС. Вместе была обработана акватория Амура. Полицейские обеспечивали безопасность спасателей, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ирина Щеголева, начальник пресс-службы УМВД России по Хабаровскому краю.

Григорий в армии Фото: социальные сети Григория Маслеева

НАДЕЖДА РУХНУЛА

Масштабные поиски длились целых полтора месяца. И с каждым днем надежда близких угасала. 14 июня стало известно, что Григория нашли. Его тело обнаружили в Николаевском районе. Следователи не уточнили обстоятельства и точное место, где он находился, но подтвердили «КП» - Хабаровск», что Григорий погиб.

В сентябре мужчине могло исполниться 27 лет. Он окончил Комсомольский-на-Амуре лесопромышленный техникум и отслужил в радиотехнических войсках ВВС России. Григорий работал на заводе КнААЗ имени Гагарина и очень любил рыбалку. При любой возможности выходил на воду, чтобы привезти свежий улов. Парень жил со своей девушкой в Комсомольске. «КП» - Хабаровск» выражает соболезнования родным и близким Григория.

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