Дочка лежала рядом с мамой: тела погибшей семьи нашли после пожара в Хабаровске

Предварительно установлено, что пожар начался на втором этаже Фото: Прокуратура Хабаровского края

Утреннюю тишину потревожили сирены несущихся на вызов пожарных машин. В 5:29 дежурным поступило сообщение о возгорании в частном доме на Моховой. К месту без промедления выдвинулись сотрудники МЧС.

Прибыв на место, огнеборцы установили, что горит трехэтажный кирпичный дом. Одновременно с этим было сформировано газодымозащитное звено, чтобы попасть внутрь и найти возможно находящихся внутри людей. Опыт не подвел сотрудников МЧС. В ходе разведки в одной из комнат на третьем этаже были обнаружены тела женщины и ребенка без признаков жизни.

- В семье собственника дома четыре ребенка. Пока хозяева были в отъезде, их 32-летняя сестра со своей пятилетней дочкой присматривали за родственниками. Предварительно установлено, что возгорание началось на втором этаже, где спали дети хозяина дома. Сестра со своим ребенком ночевали на третьем этаже, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию со СМИ.

Спустя час после вызова открытое горение на площади 20 квадратных метров было локализовано. Распространения огня удалось избежать, а уже в 7:56 пожар был полностью потушен. К операции было привлечено две единицы техники и семь человек личного состава.

По факту возгорания государственный пожарный надзор и следственное управление следственного комитета Российской Федерации начали проведение проверки. В ее ходе будут установлены обстоятельства и причины произошедшего.

На месте происшествия также работал исполняющий обязанности прокурора Краснофлотского района Хабаровска Евгений Кирсанов. Прокуратура начала проведение собственной проверки деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, органа местного самоуправления, а также контролирует ход процессуальной проверки. В случае выявления оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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