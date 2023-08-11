18 человек были эвакуированы: стало известно, где нашли обломки ракеты в Хабаровском крае

К месту падения обломков вылетает группа экологов Фото: Роскосмос.

В Хабаровском крае упали ступени ракетоносителя «Союз-2.1б». 11 августа в тайге Верхнебуреинского района рухнули четыре части первой ступени аппарата. Три из них обнаружены сразу.

Обломки ракеты упали примерно через восемь минут после старта - около 9:18 часов. Предполагалось, что обломки могут упасть в устьях рек Умальта, Уссамах, Лепикан, Тастах, Саганар и районе паромной переправы на Бурее. В эпицентр попадал и поселок Шахтинский с населением 18 человек.

Власти заранее стали предупреждать местных жителей, рыбаков и охотников вернуться из зоны падения обломков до старта ракеты. В противном случае части ступеней могли нанести непоправимый урон человеку. К счастью, о пострадавших не сообщается.

- Ступени приземлились в 28 километрах от поселка Шахтинский, между речками Нижний Деш и Тастах. Жители были эвакуированы за час до старта, а в 10:30 возвращены в дома, - сообщил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

К месту падения обломков вылетает группа экологов. Они отберут пробы и отправят их в лабораторию. Четвертая часть первой ступени ракетоносителя пока не найдена, ее поисками занимаются специалисты.

Ракета была запущена 11 августа с космодрома «Восточный» (Амурская область). Она доставляет автоматическую станцию «Луна - 25» на естественный спутник Земли. Это первая подобная миссия в новейшей истории России. Своей цели аппарат достигнет 21 августа. Станция изучит лунную экзосферу и верхний слой реголита поверхности в районе Южного полюса Луны.

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