Попали в эпицентр: жителей поселка в Хабаровском крае эвакуируют из-за запуска ракеты на Луну

Жителей Шахтинска эвакуируют в 7:30 утра - почти за два часа до старта ракеты Фото: пресс-служба Роскосмоса

В Хабаровском крае могут упасть ступени ракетоносителя «Союз-2.1б». Предполагается, что обломки рухнут в Верхнебуреинском районе. Падение спланировано на безлюдную территорию, но на всякий случай будет эвакуирован небольшой поселок.

В ЭПИЦЕНТРЕ МОГУТ БЫТЬ ЛЮДИ

11 августа с космодрома «Восточный» (Амурская область) будет запущена ракета на Луну. Первая ступень отделится от аппарата в небе над Хабаровским краем и рухнет в этот же день примерно в 9:18 часов. Согласно расчетам, в зону падения обломков попадают устья рек Умальта, Уссамах, Лепикан, Тастах, Саганар и район паромной переправы на реке Бурея. В зоне поражения и поселок Шахтинск с населением около 60 человек.

Первая ступень отделится от ракеты в небе над Хабаровским краем и рухнет 11 августа. Фото: t.me/ammaslov1977 Фото: Социальные сети

Из-за этого жителей Шахтинска эвакуируют в 7:30 утра - почти за два часа до старта ракеты, который намечен на 9:10. Где разместят людей и на сколько - пока не сообщается. Туристов, рыбаков, охотников и отдыхающих просят вернуться из указанного района до старта ракеты. Выезд в зону падения первой ступени запрещен с 11 по 13 августа.

- Падение и разрушение ракетных двигателей будет сопровождаться свечением и раскатами, схожими с отдаленными раскатами грома. Упавшие фрагменты могут повлечь травмирование людей, находящихся в непосредственной близости от места их приземления, - написал в своем Telegram-канале Алексей Маслов, глава Верхнебуреинского района.

Первая ступень ракетоносителя, по словам Маслова, состоит из четырех единиц.

СПРАВКА «КП»

«Луна-25» - первая в новейшей истории России миссия к естественному спутнику Земли. Автоматическую станцию доставит ракета «Союз-2.1б». В рамках миссии будет отработана технология мягкой посадки, взят и проанализирован грунт. Также станция изучит лунную экзосферу и верхний слой реголита поверхности в районе Южного полюса Луны.

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