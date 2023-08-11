Кто ответит за его смерть? Растерзанный бездомными собаками мужчина скончался в реанимации в Магадане

Пострадавший от нападения собак житель Магадана умер в реанимации Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мужчина, пострадавший от нападения своры бездомных собак в Магадане, скончался в реанимации. Два дня врачи боролись за его жизнь, но организм пациента не выдержал. Раны оказались слишком серьезными.

В ОКРУЖЕНИИ

Около двух ночи 9 августа люди заметили лежащего человека посреди двора дома №6 по площади Горького. Он был весь в крови, а на его теле, шее и голове виднелись рваные раны. Как оказалось, на мужчину напала свора бездомных собак. По словам очевидцев, четыре пса окружили свою жертву, а потом разом бросились на него.

От сильной боли мужчина впал в травматический шок. Когда к месту происшествия прибыли медики, он был не в состоянии рассказать, что случилось. Врачи оказали пострадавшему первую помощь и увезли в областную больницу.

НЕ ПРИХОДЯ В СОЗНАНИЕ

Поступившего уже в бессознательном состоянии пациента сразу перевели в реанимацию. Его состояние было крайне тяжелым. Мужчину подключили к аппарату ИВЛ, так как самостоятельно дышать он не мог.

Тем временем полиция установила личность пострадавшего. Им оказался 46-летний житель Магадана. Правоохранители начали проверку, детали которой держались в тайне. Даже в мэрии города поначалу отказывались комментировать эту ситуацию. Только ближе к вечеру 9 августа с официальным сообщением выступил мэр Магадана Юрий Гришан.

- Мы будем оказывать всю необходимую помощь пострадавшему для его скорейшего выздоровления и реабилитации, а также внимательно следить за тем, что происходит в этой части города, - сказал глава города.

Но скорейшего выздоровления, к несчастью, не произошло. Мужчина пробыл в реанимации два дня, после чего скончался, так и не придя в сознание.

ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ

Информацию о смерти пострадавшего подтвердили в областном следкоме.

- Материалы проверки из органов МВД переданы для дальнейших разбирательств в следственный отдел по Магадану СУ СК России по Магаданской области. На данный момент причина смерти не установлена. Ждем заключения экспертов, - рассказала «КП» - Хабаровск» представитель областного СУ СК России Светлана Алимова.

По словам спикера, ответственность за отлов бездомных собак несет администрация города. Если подтвердится, что смерть мужчины наступила из-за нападения животных, должностное лицо будет привлечено к ответственности по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание – пять лет лишения свободы.

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