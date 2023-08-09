Находится на ИВЛ: мэр Магадана пообещал помочь пострадавшему от собак мужчине восстановиться

Мэр Магадана прокомментировал ситуацию с нападением собак на мужчину Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жизнь жителя Магадана едва не оборвалась минувшей ночью. Около 01:40 на него напала стая собак и чуть не разорвала в клочья. Это произошло в районе площади Горького, 6. Сейчас его состояние оценивается как тяжелое, мужчину подключили к аппарату ИВЛ.

Как говорит мэр Магадана Юрий Гришан, в этом районе за последние полгода жалоб на бродячих собак не было. Специалисты сейчас восстанавливают хронологию событий: профильные городские ведомства вместе с общественной организацией «Право на жизнь» патрулируют территорию в попытке отловить агрессивных животных.

- Мы будем оказывать всю необходимую помощь пострадавшему для его скорейшего выздоровления и реабилитации, а также внимательно следить за тем, что происходит в этой части города, - сказал мэр города.

Всех, кто видел агрессивных собак, просят сообщить об этом в ЕДДС на 112. По возможности нужно сообщить окрас животного, его размер и характер шерсти, чтобы пса было проще идентифицировать.

Также глава города очень ждет принятия соответствующих законодательных мер на уровне страны и региона для решения проблемы с безнадзорными животными в Магадане.

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