«Раны от зубов по всему телу»: стая бродячих собак едва не загрызла насмерть мужчину в Магадане

Стая собак набросилась на мужчину в Магадане Фото: Михаил ФРОЛОВ

Израненного мужчину нашли посреди ночи лежащим в одном из дворов Магадана. На его теле не было живого места: сквозь кровавые потеки проглядывались рваные раны от зубов. Ему пришлось пережить настоящий кошмар, едва не окончившийся трагедией.

ЧЕТЫРЕ НА ОДНОГО

Новостью о ночном происшествии поделилась подписчица одного из магаданских пабликов. По ее словам, ночью возле дома №6 по площади Горького четыре собаки набросились на мужчину. Отбиться от агрессивных животных было невозможно. Они буквально окружили свою жертву, а после одновременно напали.

Псы повалили мужчину на землю и принялись один за другим кусать его, оставляя на теле рваные раны от зубов. Из-за боли пострадавший впал в травматический шок. По неподтвержденной информации, его состояние сейчас крайне тяжелое. Он находится в реанимации с многочисленными ранами на голове и шее.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сообщение в полицию поступило в ночь на 9 августа. Стало известно, что во дворе дома по площади Горького врачи оказали помощь неизвестному мужчине, у которого на теле было множество ран от укусов. О том, какие именно животные напали на человека, не сообщается.

Полицейские установили личность пострадавшего. Им оказался мужчина 1977 года рождения. Сейчас он находится в больнице.

- Информация о происшествии зарегистрирована в ОМВД России по городу Магадану. Проводится проверка. После установления всех обстоятельств случившегося материалы будут переданы по подведомственности, - рассказала «КП» - Хабаровск» представитель пресс-службы УМВД России по Магаданской области Анна Болотина.

В мэрии Магадана отказались комментировать ситуацию. На вопросы, будут ли искать напавших животных и кто этим будет заниматься, ответили только: «Пока официальных комментариев нет, сказать по этому поводу ничего не можем».

Вся эта ситуация вызвала возмущение в соцсетях. Ведь это далеко не первое нападение собак на людей. Многие надеются, что проблему с бездомными псами поможет решить новый закон о животных, который позволяет регионам самим принимать решение о том, что делать с дворнягами. Но пока рассчитывать на подвижки в этом вопросе не стоит. Власти Колымы еще не решили, как будут поступать с бродячими сворами.

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