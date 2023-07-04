«Грызла ей спину, сдирая трусы»: отец стал свидетелем терзания его дочери собакой в Магадане

Девочке предстоят долгие недели лечения Фото: предоставлено «КП»

Пятилетнюю девочку покусала бродячая собака в Магадане. Это произошло на глазах сотен очевидцев в городском парке «Маяк». В это время рядом находились родители. Шокированный происходящим отец успел спасти девочку, но последствия оказались серьезными.

Марк и Анастасия вместе с дочерью Алиной Фото: предоставлено «КП»

В МГНОВЕНИЕ ОКА

О произошедшем «КП» - Хабаровск» рассказал папа Алины*. 29-летний Марк вместе с 34-летней женой Анастасией и девочкой пошли прогуляться по набережной в парке. 29 июня около 15:30 они вышли к пляжу позагорать. Пока родители отдыхали и наблюдали за дочкой, Алина возилась в песке в пятнадцати метрах от них.

- Я все время смотрел только на нее, не отводя глаз. Из ниоткуда внезапно вылетела здоровая собака размером с мою дочь. Она накинулась на ребенка, повалила и содрала майку. А после этого подняла Алину в воздух за трусы. Я был в шоке и сразу же побежал к ней, - говорит Марк Майоров.

По словам отца, когда до места происшествия оставалось пять метров, пес вцепился дочке в спину и ниже, раздирая кожу зубами. Отец был вне себя от испуга. Подбежав ближе, он пнул животное и схватил дочку на руки. Собака побежала прочь и скрылась с пляжа.

- Если бы не ударил, она бы загрызла Алину. Представить страшно, что случилось бы, пойди дочь в парк лишь с мамой.

Скорая приехала оперативно. Девочке сразу же вкололи укол против бешенства. Сказали, что раны зашивать нельзя, замотали спину бинтами. Родители увезли напуганную дочь домой, она еще долго приходила в себя. Сейчас ее жизни уже ничего не угрожает, но лечение продлится еще не одну неделю, укусы оказались глубокими.

На спине могут остаться рубцы Фото: предоставлено «КП»

ВЫШЛИ НА ОХОТУ С МЕЧАМИ И ТОПОРАМИ

После этого случая семья сразу же обратилась в полицию. Родители до сих пор не могут смириться с ситуацией. Была ли собака чипированная, не знают. Рассмотреть не успели, все случилось слишком быстро.

- Мы вообще ее не видели. В парке было много народу, но животное будто целенаправленно бежало именно к моей дочке, да еще и так стремительно. Почему она выбрала Алину, не знаю.

Как рассказал Марк, это не первый случай нападения на дочь. Осенью они гуляли по улице, когда бездомное животное выскочило на девочку и прокусило куртку. Пса отогнали, ребенок не пострадал. Но после случая в парке Алина изменилась: стала бояться любых собак. На прогулках жмется к родителям, едва заприметив силуэты вдалеке. Плачет, просит вернуться домой.

Так выглядели раны на четвертый день лечения Фото: предоставлено «КП»

- Мы с женой вышли на охоту с мечами и топорами. Разумеется, фигурально. Искали ту собаку, думали, что она прибежала со стройки неподалеку. Но ни до, ни после ее не видели. Если честно, думал, что убью, если найду. До этого я гуманно относился к бродячим животным. Сейчас хочу, чтобы их всех перетравили. У нас во дворе дома тоже раньше жила собака, я ее прогнал прочь: ударил и накричал. Больше не появлялась.

Марк рассказал, что Алина восстанавливается довольно быстро. Семья надеется, что произошедшее не причинит ей глубокой психологической травмы. Отец считает, что всех бездомных собак необходимо устранить с улиц Магадана, и они представляют серьезную опасность для жителей города. Дочь теперь держит только за руку, не отпуская от себя ни на шаг.

Девочка стала бояться собак Фото: предоставлено «КП»

ОФИЦИАЛЬНО

Прокурор Магаданской области Дмитрий Разуваев взял ситуацию под личный контроль. Прокуратура проводит проверку данного происшествия в парке. Также делом занимается полиция. Марк Майоров рассказал, что сотрудники уже вызвали семью на судебно-медицинскую экспертизу, она состоится 5 июля.

- По данному факту в настоящее время проводится проверка. По результатам будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством, - рассказала начальник отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по Магадану Ольга Симонова.

Алина на перевязке в больнице Фото: предоставлено «КП»

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

Наталья Коваленко, депутат закдумы Хабаровского края, зоозащитница:

- В этой истории в первую очередь нужно понять, что это была за собака. Если хозяйская - то это ответственность владельца, его необходимо привлечь за безнадзорный выгул животного. Если же она чипированная, или ее пропустили по программе ОСВВ - это ответственность органов местного самоуправления. Люди, к сожалению, не видят корень проблемы, только последствия. Собака - существо подопечное, как и ребенок. Агрессивных собак на самом деле очень мало, и причины агрессии бывают разные. Таких животных всегда изымают с улиц и помещают в приют, с которым заключен контракт, если в городе нет государственного. Все дело лишь в том, что необходимо вести работу по контролю за бродячими животными, отслеживанию таких ситуаций, изъятию агрессивных животных с улиц. И это работа местных органов самоуправления, которая не во всех городах выполняется качественно.

* Имя изменено

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