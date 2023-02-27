Собаки исчезнут с улиц: в Хабаровском крае решат проблему бездомных животных

В последнее время в крае часто происходят эпизоды жестокого обращения с бездомными животными Фото: Михаил ФРОЛОВ

За последние несколько месяцев в Хабаровском крае произошло огромное количество случаев жестокого обращения с животными, причем как с бродячими собаками и кошками, так и с домашними питомцами. Неравнодушные жители, зоозащитники уже давно бьют в набат - решать проблему нужно кардинально, а виновных в гибели и страданиях животных - наказывать по всей строгости. Чтобы проблемы и вопросы решались, власти региона создали расширенную рабочую группу. Распоряжение об ее утверждении было подписано 20 февраля.

- У нас были раньше рабочие группы, я тоже в них входила долгое время. Рабочая группа при управлении ветеринарии Хабаровского края. Но там был усеченный состав - представители коммерческого сектора (ветклиники), депутаты, зоозащитники. А сейчас группу расширили, здесь уже представители внутренней политики, образования, правительства, муниципалитетов. Наконец-то в группу вошли и представители полиции, - рассказывает «КП» - Хабаровск» Наталья Коваленко, депутат Законодательной думы Хабаровского края и зоозащитница.

Рабочая группа будет обеспечивать взаимодействие федеральных органов исполнительной власти и их территориальных органов, органов власти края и муниципалитетов, СМИ, общественников-зоозащитников. Как только поднимается какой-нибудь вопрос, его тут же будут брать в разработку, раздаваться поручения и выполняться. Во что это выльется, Наталья Коваленко пока не знает, однако считает, что именно то, что группу расширили и включили новые ведомства - хорошо.

Представители внутренней политики в группе будут заниматься помощью НКО с грантами. Образование запустит уроки биоэтики. На правительство ляжет финансирование, в том числе, если необходимо построить новый приют. Главное, что теперь в составе есть полиция, это сейчас как никогда актуально, случаев с жестоким обращением с животными очень много.

- Пока не знаю, во что все это выльется, но точно станет удобно - все будет быстро фиксироваться и раздаваться поручения. То есть, есть проблема - ее тут же озвучили, услышали все, раздали поручения, началась работа, началось оперативное взаимодействие. Команда будет разрабатывать предложения и рекомендации по обращению с бродячими животными, а также развитию волонтерской деятельности.

Чего ждать от работы группы, каких-то принципиально новых решений или более оперативного реагирования на чрезвычайные происшествия с животными - будет понятно после первых заседаний. Сейчас ясно одно - работа началась, группу создали, а значит, и действия какие-то точно будут предприниматься, и главное, что предлагать усыплять агрессивных собак, как это придумали в ЕАО, в Хабаровском крае не станут

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