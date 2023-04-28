Массовое убийство в черте города: бездомных собак травят неизвестные в Хабаровске

Убитые собаки были чипированными Фото: Telegram/@khabarray

В Хабаровске снова активизировались догхантеры. Неизвестные травят собак, на этот раз в Краснофлотском районе. Три тела нашли у рынка Депо-2. Еще один труп лежал у трамвайных путей неподалеку от дороги.

ДВА ДНЯ НА СБОР УЛИК

Остановить извергов никто не может. Кто-то из жителей вершит самосуд над животными, подкладывая в еду изониазид. Это вещество, которое помогает людям вылечиться от туберкулеза. Для животных же это смертельный и опаснейший яд. Особенно это касается собак, у которых генетическая повышенная чувствительность к препарату.

Они не смогли добраться до помощи Фото: Telegram/@khabarray

Кто-то, кому сильно мешали бродячие животные, подсыпал лекарство в лакомства и угощения, а затем разбросал по округе. В результате мертвых собак нашли у деревьев на обочинах. Вылечить их еще можно было, если бы вовремя нашли, однако эти собаки оказались никому не нужны и умерли мучительной смертью.

- Это плохо, что никто не предпринимает никаких действий. В нашем городе поиск таких извергов облегчила бы лаборатория, в которой делают анализы на это вещество. Но оно хранится в организме около двух суток. Соответственно, очень сложно быстро довезти до московской лаборатории части тела собак и сдать на анализы, найти нарушителей, доказать отравление, - рассказала «КП» - Хабаровск» Наталья Коваленко, депутат Законодательной думы Хабаровского края и зоозащитница.

УБИВАЮТ В ГОРОДЕ И ЗА НИМ

Массовые отравления тем же способом происходят и в селе Мирное, жители которого оказались втянуты в крупный скандал. В селе развернулось противостояние между зоозащитниками, пытающимися спасти собак, и группой людей, призывающих травить животных.

9 апреля здесь обнаружили тело пса, еще один бродил рядом. Изо рта у него шла пена, он еле сидел. Волонтеры вовремя обнаружили умирающее животное и поспешно отвезли собаку в клинику.

- Наталья Коваленко написала в УМВД и в прокуратуру заявления по этому делу. Мы сейчас заморочены тем, чтобы сделать экспертизу по собаке, которую смогли спасти, и по той, которую нашли мертвой, - рассказала «КП» - Хабаровск» Ольга, зоозащитница и волонтер.

До этого случая несколько жителей писали в чате призывы травить стаю, бегающую по Мирному. Они в красках обсуждали, куда отвезут тела, и как будут отбиваться от полиции. Совпадение или нет, но после этих диалогов собаки начали умирать.

Новых смертей с тех пор в Мирном не происходило, однако волонтеры готовы ко всему, особенно после прямых угроз расправы. Как рассказали зоозащитники, та группа людей сейчас вовсю мешает жить старушке, которая подкармливает бродячих собак. Ее обижают, кричат на нее, призывают убираться прочь вместе с собаками. Несмотря на это женщина не собирается бросать псов на произвол судьбы. Привыкшие к человеческой доброте собаки принимают угощение и от других прохожих. И иногда это становится последним приемом пищи в их жизни.

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